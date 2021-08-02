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Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

Парламент Грузии избрал главу Центризберкома на полгода

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210802/252484933/Parlament-Gruzii-izbral-glavu-Tsentrizberkoma-na-polgoda.html

Депутаты трижды не смогли выбрать главу ЦИК из-за разногласий между правящей партией и оппозицией

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседании в понедельник 83 голосами утвердил Георгия Каландаришвили на пост председателя ЦИК сроком на полгода.

До этого депутаты трижды не смогли выбрать главу ЦИК сроком на пять лет из-за разногласий между правящей партией и оппозицией.

Ни один из двух представленных президентом Грузии кандидатов не получил одобрение сначала 100 депутатов, а после 92.

В то же время, по решению депутатов, Гия Цацашвили и Майя Заридзе были избраны членами ЦИК.

Кто такой Георгий Каландаришвили

Глава отдела кадров ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили родился в 1984 году.

Основное образование – специалист по информационным технологиям и английскому языку. Кроме того, у Каландаришвили есть юридическая степень, эквивалентная степени магистра.

Проходил стажировку в отделе по связям с общественностью администрации губернатора Имерети.

В 2005-2008 годах работал в сфере маркетинга и продаж в акционерных обществах.

В 2008 году получил Свидетельство сотрудника избирательной администрации. После этого Каландаришвили по результатам конкурса был назначен руководителем Департамента по связям с общественностью ЦИК. В ЦИК Грузии Каландаришвили и продолжил свою карьеру, переходя с должности на должность.

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