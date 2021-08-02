За кого будут голосовать избиратели в Грузии на местных выборах - опрос

Исследование общественного мнения проводились IRI в десяти регионах Грузии 15-30 июня, в его рамках было опрошено 1,5 тысячи граждан

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. "Грузинская мечта" лидирует среди партий страны по результатам опроса, проведенного Международным республиканским институтом США (IRI) - за нее готовы проголосовать 28% респондентов.

Исследование общественного мнения проводились IRI в десяти регионах Грузии 15-30 июня, в его рамках было опрошено 1,5 тысячи граждан.

Мнения респондентов при ответе на вопрос "Если муниципальные выборы, намеченные на 2 октябре 2021 года, состоятся на следующей неделе, за какую партию вы бы проголосовали?" распределилось следующим образом:

"Грузинская мечта" - 28%

"Единое национальное движение" - "Объединенная оппозиция - сила в единстве" -15%.

"За Грузию" - Георгий Гахария - 9%.

"Лейбористская партия" - Шалва Нателашвили - 3%.

"Гирчи больше свободы" - Зураб Гирчи Джапаридзе - 3%.

"Стратегия Агмашенебели" - Георгий Вашадзе - 2%

"Лело" - Мамука Хазардзе / Бадри Джапаридзе - 2%.

"Альянс патриотов" - -2%.

"Граждане" - Алеко Элисашвили - 2%.

"ЭРИ" - Леван Васадзе -2%.

"Европейская Грузия - Движение за свободу" Гига Бокерия - 1%.

"Для народа" - Ана Долидзе -1%.

"Гирчи" - 1%.

Другие -1%.

Согласно тому же исследованию, на вопрос "За какую партию вы не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах?" респонденты ответили следующим образом:

"Единое национальное движение" - "Объединенная оппозиция - сила в единстве" - 30%

"Грузинская мечта - деемократическая Грузия" - 24%.

"Гирчи" - 10%.

"Альянс патриотов" - -10%.

"Гирчи больше свободы" - Зураб Гирчи Джапаридзе -8%.

"Лейбористская партия" - Шалва Нателашвили - 7%.

"Единая Грузия" - Нино Бурджанадзе - 5%

"Граждане" - Алеко Элисашвили - 4%

"Стратегия Агбашенебели" - Георгий Вашадзе- 4%.

"За Грузию" - Георгий Гахария - 3%.

Гига Бокерия "Европейская Грузия - Движение за свободу" -3%.

"Лело" - Мамука Хазардзе / Бадри Джапаридзе - 3%.

На вопрос, поддерживают ли опрошенные требование оппозиции о досрочных выборах в Грузии или возражают против него, 29% ответили, что полностью поддерживают его. Более-менее поддерживают - 22%, более-менее против - 12%, против - 27%, нет ответа у 10%.

На вопрос о том, будут ли предстоящие выборы свободными и справедливыми, 14% респондентов считают, что они будут полностью свободными и справедливыми. 38% говорят, что они могут быть свободными и справедливыми, 25% думают, что они могут не быть свободными и справедливыми, и то, что выборы точно не будут свободными и справедливыми, считают 13% респондентов, не знают ответа - 9%.

Выборы в местные органы самоуправления намечены в Грузии на 2 октября 2021 года.

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