Теперь официально: назначена дата проведения выборов местного самоуправления

На выборах жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение, согласно которому выборы местного самоуправления в стране состоятся 2 октября.

На выборах жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах.

Уже 21 партия прошла регистрацию к местным выборам.

ЦИК Грузии уже завершил прием заявок от партий, которые до этого не принимали участия в выборах и у которых нет своего представителя в парламенте. Всего в ЦИК обратились 14 партий, из которых шесть уже прошли регистрацию.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия уже распределила порядковые номера между 15 партиями, которые прошли в парламент по итогам выборов. Остальные партии получат порядковые номера после официального старта предвыборной кампании.

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