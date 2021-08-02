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Министр внутренних дел Грузии презентовал 10-летний план работы.18:49

Глава МВД Грузии рассказал о планах ведомства на ближайшие 10 лет

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (208)
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В рамках реформы уголовной полиции разделение следственной, участковой и оперативной зон будет завершено к 2025 году, сообщил министр

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури провел презентацию плана работы ведомства на ближайшие 10 лет.

На презентации плана присутствовали премьер-министр, члены правительства и парламента, представители дипломатического корпуса и другие приглашенные гости.

Глава МВД Грузии Георгий Гахария и глава Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани
FB / Ministry of Internal Affairs of Georgia
МВД Грузии рассчитывает на помощь адвокатов в процессе реформ

"Реформы, которые мы начали, возлагают большую ответственность на каждого из нас, как рядовых полицейских, а также на всех руководителей. Даже сегодня процесс развития полиции и проведения реформ продолжается", - заявил Гомелаури.

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури подробно рассказал о запланированных на ближайшие 10 лет проектах по развитию деятельности министерства.

В частности, предусматривается:

  • Полное обучение сотрудников полиции, масштабное обновление материально-технической базы. В рамках реформы уголовной полиции разделение следственной, участковой и оперативной зон будет завершено к 2025 году.
  • До 2030 года продолжится создание детских приемных в отделениях полиции крупных городов, а также будет создано специализированное подразделение по делам несовершеннолетних по всей стране, кроме столицы.
  • Будет создано приложение при помощи которого можно будет уведомлять о преступлении как открыто, так и анонимно в соответствующий отдел МВД.
  • В ближайшее время будут открыты центры службы патрульной полиции в регионах Гурия, Имерети и Шида Картли.
  • Все приграничные пункты будут полностью обновлены, государственная граница будет полностью оснащена современными техническими средствами пограничного контроля, будет усилена береговая охрана. Все вертолеты пограничной полиции будут отремонтированы и модернизированы. Планируется закупить 2 новых вертолета для погранполиции.
  • Все пограничные пункты пропуска, города и магистрали страны будут контролироваться до 13 000 умными камер, а так же камерами с системами распознавания лиц.
  • К 2030 году будет построено и отремонтировано 150 пожарно-спасательных пунктов в соответствии с современными стандартами.
  • Поэтапное повышение заработной платы полицейским будет продолжаться в течение 10 лет.
  • Планируется построить: 30 полицейских зданий, 20 зданий пограничной полиции, 90 пунктов неотложной помощи, два изолятора временного размещения, один экспертный корпус, два здания отдела особых поручений, здание архива МВД, один корпус Департамента миграции.

Глава МВД поблагодарил международных партнеров за поддержку в реализации важных для ведомства проектов.

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Темы:
Правительство Грузии (208)
Теги:
МВД Грузии, Грузия, Вахтанг Гомелаури

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