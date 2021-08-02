Каладзе представил кандидатов в мажоритарные депутаты сакребуло Тбилиси

По мажоритарной системе в тбилисский сакребуло будут выбирать 10 депутатов, остальные 40 мест будут распределены между партиями

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе официально представил кандидатов в мажоритарные депутаты от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

По мажоритарной системе в тбилисский сакребуло (горсобрание – ред.) будут выбирать 10 депутатов из 50. Остальные 40 мест будут распределены между партиями, набравшими не менее 2,5% голосов.

Районы и кандидаты:

Ваке – Георгий Ткемаладзе

Мтацминда – Зураб Абашидзе

Самгори – Реваз Сохадзе

Исани – Каха Лабучидзе

Крцаниси – Леван Джапаридзе

Надзаладеви – Ираклий Хеладзе

Глдани – Константин Зарнадзе

Дидубе – Гиви Чхартишвили

Сабуртало – Автандил Цинцадзе

Чугурети – Зураб Чиквиладзе

На выборах 2 октября жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах.

Уже 21 партия прошла регистрацию к местным выборам.

ЦИК Грузии уже завершил прием заявок от партий, которые до этого не принимали участия в выборах и у которых нет своего представителя в парламенте. Всего в ЦИК обратились 14 партий, из которых шесть уже прошли регистрацию.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия уже распределила порядковые номера между 15 партиями, которые прошли в парламент по итогам выборов. Остальные партии получат порядковые номера после официального старта предвыборной кампании.

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