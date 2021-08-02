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Каха Каладзе

Каладзе представил кандидатов в мажоритарные депутаты сакребуло Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (44)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210802/252488645/Kaladze-predstavil-kandidatov-v-mazhoritarnye-deputaty-sakrebulo-Tbilisi.html

По мажоритарной системе в тбилисский сакребуло будут выбирать 10 депутатов, остальные 40 мест будут распределены между партиями

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе официально представил кандидатов в мажоритарные депутаты от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

По мажоритарной системе в тбилисский сакребуло (горсобрание – ред.) будут выбирать 10 депутатов из 50. Остальные 40 мест будут распределены между партиями, набравшими не менее 2,5% голосов.

Районы и кандидаты:

  • Ваке – Георгий Ткемаладзе
  • Мтацминда – Зураб Абашидзе
  • Самгори – Реваз Сохадзе
  • Исани – Каха Лабучидзе
  • Крцаниси – Леван Джапаридзе
  • Надзаладеви – Ираклий Хеладзе
  • Глдани – Константин Зарнадзе
  • Дидубе – Гиви Чхартишвили
  • Сабуртало – Автандил Цинцадзе
  • Чугурети – Зураб Чиквиладзе

На выборах 2 октября жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах.

Резиденция президента Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Теперь официально: назначена дата проведения выборов местного самоуправления

Уже 21 партия прошла регистрацию к местным выборам.

ЦИК Грузии уже завершил прием заявок от партий, которые до этого не принимали участия в выборах и у которых нет своего представителя в парламенте. Всего в ЦИК обратились 14 партий, из которых шесть уже прошли регистрацию.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия уже распределила порядковые номера между 15 партиями, которые прошли в парламент по итогам выборов. Остальные партии получат порядковые номера после официального старта предвыборной кампании.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (44)
Теги:
Грузия, Тбилиси, Местные выборы, Сакребуло Тбилиси, Каха Каладзе

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