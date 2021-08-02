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ЦИК Грузии - данные по итогам парламентских выборов 2020

Новый глава ЦИК рассказал о предстоящей работе

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (44)
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Sputnik Грузия
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Парламент Грузии на пленарном заседании в понедельник 83 голосами утвердил Георгия Каландаришвили на пост председателя ЦИК сроком на полгода

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Осуществление новой избирательной реформы – главная цель нового председателя Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили.

Парламент Грузии на пленарном заседании в понедельник 83 голосами утвердил Георгия Каландаришвили на пост председателя ЦИК сроком на полгода.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Парламент Грузии избрал главу Центризбиркома на полгода

По словам Каландаришвили, одной из основных задач будет развитие и усиление компетенции нижестоящих комиссий, особенно после того, как участковые избирательные комиссии будут укомплектованы персоналом и обеспечены всей информацией, предоставленной в рамках избирательной реформы.

"Важной задачей и одной из основных задач является реализация недавней избирательной реформы, для которой избирательная администрация не пожалеет усилий", - заявил Каландаришвили в эфире Первого канала.

Парламент Грузии на пленарном заседании в понедельник 83 голосами утвердил Георгия Каландаришвили на пост председателя ЦИК сроком на полгода.

До этого депутаты трижды не смогли выбрать главу ЦИК сроком на пять лет из-за разногласий между правящей партией и оппозицией. Ни один из двух представленных президентом Грузии кандидатов не получил одобрение сначала 100 депутатов, а после 92.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (44)
Теги:
Грузия, ЦИК Грузии

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