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Нана Небиеридзе

"Иду в политику" – грузинская спортсменка присоединяется к партии Гахария

photo: nananebieridze / Instagram
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (578)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210803/252489645/Idu-v-politiku---gruzinskaya-sportsmenka-prisoedinyaetsya-k-partii-Gakhariya.html

Политика стала прельщать все больше грузинских спортсменов – чемпионка Грузии и Европы по прыжкам в воду Нана Небиеридзе одна из них

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Известная грузинская спортсменка - чемпион Грузии и Европы по прыжкам в воду Нана Небиеридзе объявила о своем решении присоединиться к партии Георгия Гахария, об этом она написала на собственной странице в Facebook.

"Друзья, я иду в политику! Да, вы правильно прочитали, вам не показалось… Я иду в политику. И знаете почему? Думаю, что сегодня наступил день, когда каждый из нас должен взять ответственность перед нашей родиной, детьми и внуками. Мне необходимо обновление, лучшая страна, и я никуда не сбегу, никуда не уеду. Я буду здесь и буду бороться за ту страну, которую люблю больше жизни. Где родились мои родители, я, моя дочь и внук", – написала Небиеридзе.

Предвыборная символика. Женщина идет по улице мимо расклеенной на улице партийной рекламы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Спортсменка убеждена, что политику создают люди, и она должна отдать свой долг родине, чтобы суметь изменить положение, бороться и выиграть.

"Да, я должна выиграть лучшее будущее для моей страны! Я привыкла к борьбе с детства только в спортивных состязаниях, в спортзалах, а сейчас буду бороться ради моей страны вместе с командой Георгия Гахария", – отметила Небиеридзе.

Небиеридзе родилась 21 июня 1975 года. Она участвовала в соревнованиях по бегу на 10 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 года.

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария основал свою партию в начале июня. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (578)
Теги:
Грузия, Политика, спорт

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