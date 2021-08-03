"Альянс патриотов Грузии" обратился за помощью к президенту России

В открытом письме Владимиру Путина "Альянс патриотов" выражает надежду, что президент РФ окажет содействие в установлении по-настоящему открытых и добрых отношений между двумя странами на основе реального учета интересов сторон

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Лидеры "Альянса патриотов Грузии" и общественные активисты обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину.

Текст открытого послания один из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили опубликовала на своей странице в Facebook. Основной посыл письма – высказать мнение той части населения Грузии, которая настроена за открытый диалог и добрососедство с Россией.

В тексте также описана ситуация с большим опросом населения, проведенном накануне парламентских выборов в 2020 году по вопросу военного нейтралитета Грузии и добрососедства с Россией (всего было опрошено более 2 млн респондентов). По результатам данного опроса большая часть опрошенных высказалась за военный нейтралитет страны и за диалог с Россией.

"Знаменательно, что никто не усомнился в подлинности упомянутых аудиозаписей и опросных листов, и никто не опротестовал результаты опроса. Однако вместо обсуждения результатов опроса, правящая партия "Грузинская мечта" и партии, объединенные вокруг экс-президента Саакашвили, а также неправительственные организации, финансируемые западными партнерами, совместно, согласованно и публично обвиняли организаторов опроса Давида Тархан-Моурави и Ирму Инашвили в том, что они являются агентами Кремля", – говорится в письме.

Здесь же подчеркивается, что США использует Грузию в борьбе с Россией и поддерживают напряженность в стране.

"Думаю, сегодня уже всем ясно, что режиссером этого театра являются именно Соединенные Штаты Америки! Думаю, всем также ясно, что бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой не что иное, как вызов России. О том, что это вызов, открыто заявляют государственно-политические должностные лица России, и эти заявления мы вновь слышали на протяжении всей прошедшей недели", – пишут авторы послания.

Авторы также просят российского президента разрядить напряженность между странами и возобновить двусторонние отношения.

"Господин президент, мы обращаемся к Вам в надежде на Ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", – говорится в письме.

Письмо было составлено в четырех экземплярах. Подписали обращение в общей сложности 42 человека.

Партия "Альянс патриотов Грузии" была создана в декабре 2012 года. В 2014 году ее лидер Ирма Инашвили на выборах мэра Тбилиси показала четвертый результат, набрав 4,72%. На парламентских выборах 2016 года партия набрала 5,01% и попала в парламент, а на выборах 2020 набрала 3,14%.

Однако лидеры партии отказались входить в парламент, считая выборы сфальсифицированными. При этом четверо депутатов из списка партии покинули "Альянс" и вошли в парламент Грузии, создав политическую группу "Европейские социалисты".

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