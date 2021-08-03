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Комиссия по коммуникациям Грузии приступила к медиамониторингу перед выборами

photo : Pixabay / mohamed_hassan
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (45)
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Кто как будет освещать предвыборную кампанию в Грузии – Национальная комиссия по коммуникациям взяла под наблюдение практически все средства массовой информации

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям с сегодняшнего дня приступила к медиамониторингу предвыборного процесса в Грузии.

Объектами мониторинга станут шесть крупных грузинских телеканалов: Общественный вещатель Грузии, Общественный вещатель Аджарии, "Имеди ТВ", "Рустави 2", "Мтавари" и "ТВ Пирвели".

Предвыборная символика. Женщина идет по улице мимо расклеенной на улице партийной рекламы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Также под круглосуточное наблюдение попадают 50 вещателей.

Процесс мониторинга СМИ завершится в день голосования – 2 октября.

Мониторинг СМИ осуществят до 30 наблюдателей Комиссии по коммуникациям в соответствии с международными стандартами. Подготовку наблюдателей провел медиаэксперт Совета Европы и исполнительный директор "Memo 98" Расто Кузель.

В процессе мониторинга члены комиссии будут наблюдать за предвыборной рекламой, предвыборными дебатами, новостями и общественно-политическими программами, а также за предвыборной агитацией и опросами общественного мнения.

Помимо вещателей, мониторинг будет осуществляться также над газетами, финансируемыми из центрального или местного бюджета.

Выборы в органы местного самоуправления состояться в Грузии 2 октября.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (45)
Теги:
Грузия, выборы, Национальная комиссия по коммуникациям Грузии

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