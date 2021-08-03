Один из ветеранов ЕНД покинул партию за два месяца до выборов

Азер Сулейманов был депутатом парламента Грузии четырех созывов. Он баллотировался от "Национального движения" мажоритарным кандидатом в Марнеули и Гардабани, и на парламентских выборах 2020 года

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Азер Сулейманов покидает партию и временно прекращает политическую деятельность, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Сулейманова, его уход связан с внутрипартийными трениями и невыполнением партией обязательств, взятых перед избирателями.

"Мне нелегко, но сегодня я должен принять очень сложное решение. Я ухожу из партии "Единое национальное движение", с которой меня связывают годы политической жизни. Я также временно приостанавливаю свою политическую деятельность. Причиной этого решения стала неправильная оценка реальности и разногласия с некоторыми членами партии", – написал Сулейманов.

Политик отметил, что не станет разглашать деталей из уважения к бывшим однопартийцам, которые остаются в ЕНД.

Он также подчеркнул, что дальнейшее пребывание в ЕНД стало бы неуважением к собственным избирателям.

Азер Сулейманов депутат парламента Грузии четырех созывов – 1999, 2008, 2012 и 2016 годов.

На парламентских выборах 2020 года блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция – Сила в единстве" выдвинула Сулейманова в качестве мажоритарного кандидата муниципалитетах Марнеули и Гардабани (регион Квемо Картли). Он получил 38,89% голосов (23 502) и занял второе место. Уступив кандидату от правящей партии.

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