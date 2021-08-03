Левану Васадзе в России диагностировали редчайшее заболевание костного мозга

Политик продолжает лечение в Москве и как многодетный отец доволен тем, что болезнь не переходит по наследству

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Лидеру политической партии "ЭРИ", бизнесмену Левану Васадзе при обследовании в Москве диагностировали редчайшее заболевание костного мозга, об этом политик рассказал в очередном видеообращении в Facebook.

По словам политика, чтобы установить диагноз ему пришлось сменить пять клиник за два месяца – две в Турции и три в Москве.

"В настоящее время мое заболевание называется амилоидозом AL типа. Оно возникает в костном мозге и вызывает выброс токсичных белков, которые накапливаются в различных органах и опасны для жизни. У меня сейчас повреждено только сердце. Это одно из самых редких заболеваний в мире. Приобретенный амилоидоз этого типа поражает двух человек из миллиона", – сказал Васадзе.

Вместе с тем он уточнил, что этот недуг не передается генетически, что очень важно для него как многодетного отца.

Бизнесмен и политик Леван Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России. Васадзе воспитывает восьмерых детей – у него четыре девочки и четыре мальчика.

В середине мая Васадзе основал политическую партию "ЭРИ" (грузинская аббревиатура "Эртоба, Раоба, Имеди" – Единство, Сущность, Надежда) и собирается принять участие в предстоящих местных выборах.

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