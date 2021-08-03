Часть оппозиции определилась с кандидатом в замглавы ЦИК Грузии

Пять оппозиционных партий сошлись на кандидатуре конституционалиста Георгия Сиоридзе на должность заместителя председателя Центризбиркома

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Пять оппозиционных партий готовы поддержать представителя "Лело для Грузии" конституционалиста Георгия Сиоридзе на пост заместителя главы ЦИК Грузии, сказал депутат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Сандро Раквиашвили.

Согласно измененному Избирательному кодексу у главы ЦИК Грузии должно быть два заместителя – один от оппозиции, второй – независимый.

Накануне парламент утвердил нового председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, который будет возглавлять Центризбирком шесть месяцев.

"В результате двухдневных переговоров в офисе "Гирчи" мы определились с кандидатом, которого поддержит оппозиция. Пять партий представят его сегодня, и он будет избран на основании консенсуса", – сказал Раквиашвили.

По словам Раквиашвили кандидатуру Сиоридзе, помимо " Гирчи" и "Лело", поддерживают "Стратегия Агмашенебели", "Европейские социалисты" и "Европейские демократы".

Но пока продолжаются консультации с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".

Выборы в Грузии пройдут 2 октября, где жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Предвыборная кампания официально стартовала 2 августа.

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