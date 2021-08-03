Мы берем ответственность на себя: премьер Грузии о начале предвыборной кампании

Официальная предвыборная кампания в Грузии уже началась - власти обещают провести свободные конкурентные выборы в стране

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Правительство берет на себя ответственность за проведение выборов в свободной и конкурентной среде, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на следующий день после официального старта предвыборной кампании в стране.

Президент Грузии накануне назначила дату выборов на 2 октября. На этих выборах жители страны выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в городах и муниципалитетах.

"Правительство берет полную ответственность за то, что выборы пройдут в спокойной, свободной и конкурентной среде. Мы максимально будем мобилизованы, чтобы провести показательные выборы", - сказал Гарибашвили.

Несмотря на то, что предвыборная кампания в Грузии официально стартовала только 2 августа, партии приступили к агитации значительно раньше.

По предварительным прогнозам и опросам общественного мнения, за два месяца до голосования уже определились три основные силы, между которыми развернется борьба за местные органы власти, - это правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и созданная в июне экс-премьером Грузии Георгием Гахария партия "Для Грузии".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.