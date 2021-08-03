Опросы перед выборами: мнения грузинских политиков резко разделились

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Мнения грузинских политиков резко разделились по поводу результатов опроса общественного мнения, проведенного за три месяца до выборов по заказу Международного республиканского института (IRI).

Одной из главных составляющих опроса стали рейтинги политических партий, которые значительно изменились с февраля, когда IRI проводил последний опрос

Партия Рейтинг по опросу в феврале Рейтинг по опросу в июне Изменение Грузинская мечта – демократическая Грузия 35% 28% -7% Единое национальное движение 18% 15% -3% Георгий Гахария – Для Грузии (партия создана в июне) 9% - Лейбористская партия 2% 3% +1% Гирчи – больше свободы 2% 3% +1 Стратегия Агмашенебели 3% 2% -1% Лело для Грузии 1% 2% +1% Альянс патриотов Грузии 2% 2% 0 Граждане 2% 2% 0 Эри – Леван Васадзе (партия создане в мае) 2% - Европейская Грузия 3% 1% -2%

Согласно новому опросу, несмотря на сохраняемые первые позиции, своих сторонников теряют правящая партия "Грузинская мечта" и самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", а вот созданная в июне партия экс-премьер Грузии Георгия Гахария менее чем за месяц получила большую поддержку и, потеснив оппозиционный спектр, оказалась на третьем месте.

Что думают партии

Традиционно не доверяют опросу в партии "Грузинская мечта".

"Мы уважаем IRI и NDI, но проведенные на месте опросы вызывают большие сомнения, так как организации, проводящие полевые работы, управляются и контролируются "Нацдвижением", - заявил премьер-министр Грузии и один из лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили.

При этом Гарибашвили отметил, что главным исследованием станет день голосования.

А вот в "Нацдвижении" рейтингам доверяют.

"Для нас это исследование показатель того, что рейтинг "Грузинской мечты" падает и мы можем выиграть, так как ее рейтинг еще больше упадет", - сказал представитель партии Заал Удумашвили.

А вот в партии Гахария опросам общественного мнения значения не придают.

"Для меня самое важное исследование – встречи с гражданами. Уже месяц мы ездим по селам, и для меня это имеет большее значение, чем исследование любой организации", - сказал Гахария.

Мнение эксперта

Между тем, эксперт Гия Хухашвили считает, что исследование показало реальную картину, а именно то, что население устало от противостояния "Нацдвижения" и "Грузинской мечты".

"Опрос показал, что населению нужна новая политическая сила и ему не нравится ни "Грузинская мечта" ни "Нацдвижение". И Гахария стал привлекательной альтернативой. Избирателям Гахария нравится, что он не входит в прямую борьбу и что он не участвует в постоянной ругани, которая сейчас идет между партиями, и на фоне их выглядит респектабельно", - сказал Хухашвили.

Выборы в Грузии продут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

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