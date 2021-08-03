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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии заявила о несогласии с правящей партией по соглашению Мишеля

photo : press-service of the Government of Georgia
Политика
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Темы:
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Соглашение является безальтернативным путем к стабильности и независимости страны, считает президент

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Аргументы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" были недостаточными для разрыва соглашения с оппозицией, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге во вторник.

"Грузинская мечта" на прошлой неделе аннулировала соглашение с оппозицией, подписанное 19 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Причиной в правящей партии назвали невыполнение своих обязательств оппозицией в главе с самой крупной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение" и растущую поляризацию в стране.

Акция протеста у здания Парламента Грузии. Архивное фото
© Sputnik / STRINGER
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"Я не согласна с оценкой правящей партии, которой она объясняет аннулирование соглашения, что поляризация не сократилась. Документ сокращает поляризацию и ослабляет ее", - сказала Зурабишвили.

По словам президента, такое решение она приняла после консультаций с представителями всех партий – участников соглашения.

"Я беру на себя определенную ответственность и горжусь тем, что я способствовала этому соглашению при включении ЕС, когда политический кризис зашел в тупик. Но я не могу взять на себя ответственность за отдельные элементы документа, по которым были разногласия сторон, и не за его "аннулирование", - сказала Зурабишвили.

При этом она отметила, что соглашение является безальтернативным путем к стабильности и независимости страны. В то же время президент раскритиковала стороны за негативные высказывания в адрес западных партнеров.

"Чтобы заслужить уважение, мы сами должны уважать себя и свои слова и выполнять взятые на себя слова, что является условием доверия и его сохранения", - сказала Зурабишвили.

Президент также отметила, что нельзя ради узких политических интересов проводить политику дискредитации и неприемлемо требовать из-за своих интересов наказать страну.

Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Прокомментировала Зурабишвили и предстоящие выборы в органы местной власти, отметив что на этих выборах должны быть защищены права всех политических субъектов и недопустимо объявление "изменниками" конкурентов или вмешательство в работу СМИ, как и распространение фейкньюсов.

На выборах в органы местной власти жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.

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Темы:
Президент Грузии (162)
Теги:
Грузия, Президент Грузии, Саломе Зурабишвили, Грузинская мечта

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