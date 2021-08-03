Член оппозиционной партии стал замглавы ЦИК Грузии

Назначение второго заместителя ЦИК от оппозиции прописано в Избирательном кодексе, обновленном к выборам 2 октября

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. На первом заседании Центральной избирательной комиссии Грузии под руководством нового главы ЦИК Георгия Каландаришвили его заместителем был назначен член партии "Лело для Грузии" Георгий Сиоридзе.

Георгий Каландаришвили, избранный главой ЦИК на полгода, приступил к исполнению своих обязанностей во вторник.

"На сегодняшнем заседании был избран заместитель председателя ЦИК от оппозиции, и с сегодняшнего дня у меня будет два заместителя, что обеспечит инклюзивность принятия решений", - сказал Каландаришвили на брифинге после заседания.

Кандидатуру Сиоридзе поддержали пять оппозиционных партий - "Новый политический центр - Гирчи", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Европейские социалисты" и "Европейские демократы".

Назначение второго заместителя ЦИК от оппозиции прописано в Избирательном кодексе, обновленном к выборам 2 октября.

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