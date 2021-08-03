00:41 04 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6919
  • 100 RUB4.2633
  • USD3.1048
Поиск
Центральная избирательная комиссия Грузии

Член оппозиционной партии стал замглавы ЦИК Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (51)
76 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/03/252498560.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210803/252498601/Chlen-oppozitsionnoy-partii-stal-zamglavy-TsIK-Gruzii.html

Назначение второго заместителя ЦИК от оппозиции прописано в Избирательном кодексе, обновленном к выборам 2 октября

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. На первом заседании Центральной избирательной комиссии Грузии под руководством нового главы ЦИК Георгия Каландаришвили его заместителем был назначен член партии "Лело для Грузии" Георгий Сиоридзе.

Георгий Каландаришвили, избранный главой ЦИК на полгода, приступил к исполнению своих обязанностей во вторник.

ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Новый глава ЦИК рассказал о предстоящей работе

"На сегодняшнем заседании был избран заместитель председателя ЦИК от оппозиции, и с сегодняшнего дня у меня будет два заместителя, что обеспечит инклюзивность принятия решений", - сказал Каландаришвили на брифинге после заседания.

Кандидатуру Сиоридзе поддержали пять оппозиционных партий - "Новый политический центр - Гирчи", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Европейские социалисты" и "Европейские демократы".

Назначение второго заместителя ЦИК от оппозиции прописано в Избирательном кодексе, обновленном к выборам 2 октября.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (51)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лагуна в патагонской провинции Чубут (Аргентина), ставшая розовой из-за попавших в нее химикатов
Ядовитая лагуна: озеро в Аргентине окрасилось в ярко-розовый цвет – фото
В Якутии медведица с медвежатами выпрашивают еду у водителей
В Якутии медведица с медвежатами выпрашивают еду у водителей
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться