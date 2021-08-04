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Ракетная система Javelin

Госдеп США разрешил продажу Грузии противотанковых комплексов Javelin

© CC0 / U.S. Army Europe / Javelin
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (205)
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Россия расценивает продажу американских "Джавелинов" Тбилиси как подталкивание Грузии к "новым опасным авантюрам"

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Госдеп США одобрил продажу Грузии противотанковых ракет Javelin на 30 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по международному оборонному развитию в структуре Пентагона.

Первую партию ракетных комплексов Грузия приобрела в 2017 году. Тогда Тбилиси обратился к Вашингтону с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока. Госдеп США одобрил продажу Грузии ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов.

ракетный комплекс Джавелин
© CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Combined Arms Demonstration
Грузия приобретет дополнительную партию ракетных комплексов Javelin

Грузия ранее попросила США продать 82 ракеты Javelin FGM-148 и 46 пусковых установок.

Госдеп установил, что возможный контракт не противоречит внешней политике и национальной безопасности США, сообщили в Пентагоне. О возможной сделке проинформирован также конгресс.

"Системы Javelin помогут Грузии выстроить долговременный оборонный потенциал по защите своего суверенитета и территориальной целостности… и улучшат возможности Грузии реагировать на нынешние и будущие угрозы, повышая свой противотанковый потенциал", – уточнили в агентстве.

Ракеты Javelin производит совместное предприятие компаний Raytheon и Lockheed Martin.

Между тем, первая закупка американских противотанковых ракетных комплексов в 2017 году вызвала обеспокоенность Москвы. Россия тогда расценила это как подталкивание Грузии к "новым опасным авантюрам". В ответ на это министерство обороны Грузии заявило, что Javelin является оборонительным оружием и решение Грузии не направлено против какой-либо страны.

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Темы:
Оборона Грузии (205)
Теги:
Грузия, США, Javelin

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