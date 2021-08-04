В Грузии стартовала предвыборная кампания: полный список мероприятий от ЦИК

Выборы в Грузии пройдут 2 октября, на которых жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила программу предвыборных мероприятий к выборам в органы местной власти.

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны выберут мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах.

Новые запреты

Уже с сегодняшнего дня в Грузии вплоть до дня голосования запрещено осуществление программ и проектов, неучтенных в бюджете страны, а также демонстрация по ТВ рекламных роликов правительства либо государственных ведомств об осуществленных, либо планируемых проектах.

Также до 2 октября запрещено поднимать пенсии, социальные или другие выплаты от государства.

Вступают в силу особые правила публикаций результатов опросов общественного мнения, которые будут действовать до опубликования результатов выборов и спустя месяц после этого.

Кроме того, партии не имеют права до подведения итогов выборов отзывать своего представителя из ЦИК.

График предвыборной кампании

3 августа

– началась регистрация партий, участвовавших в последних выборах либо имеющих своего представителя в парламенте

– объявлен конкурс на временные места в избирательных комиссиях

4 августа

– начало процедуры назначения членов окружных комиссий от партий

5 августа

– завершается прием заявок от кандидатов во временные члены комиссии

6 августа

– завершается прием заявок от партий для участия в выборах сакребуло, у которых есть свой представитель в парламенте Грузии, либо которые принимали участие в прошлых выборах

8 августа

– публикуется число избирателей

– районные и городские власти представляют ЦИК список зданий, в которых разрешена предвыборная агитация

– ЦИК представляет план финансирования подготовки выборов и их проведения

– завершается регистрация партий для участия в выборах

– проводится жеребьевка для определения порядковых номеров в бюллетене

9 августа

– начинается прием документов на участие в конкурсе на места в участковых комиссия

10 августа

– последний срок исправления партиями неточностей в документах и представления их в ЦИК

– публикуется список зданий, в которых допустима предвыборная агитация

– завершение процедуры представления партиями членов окружных комиссий

13 августа

– окончательное формируются границы и здания избирательных участков

– Минфин выделяет деньги ЦИК на проведение выборов

– утверждается Консультативный совет ЦИК

13 августа

– вступают в силу тарифы на платную телерекламу

– начинается размещение предвыборной рекламы

16 августа

– начинается процедура представления мажоритарных кандидатов в сакребуло и кандидатов в мэры от инициативных групп

17 августа

– завершается процедура назначения восьми независимых членов участковых комиссий

18 августа

– партии представляют своих членов в участковых комиссиях

23 августа

– завершается прием списков сторонников кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло или кандидата в мэры

1 сентября

– завершается регистрация представленных инициативными группами кандидатов в мэры

2 сентября

– проводятся первые заседания участковых комиссий

– начинается представление пропорциональных списков партий

– начинается прием заявок от кандидатов в мажоритарные депутаты сакребуло и мэров от партий

– публикуется окончательный список участвующих в выборах партий

– завершается регистрация мажоритарных депутатов в сакребуло от инициативных групп

– проводится жеребьевка для кандидатов от инициативных групп

7 сентября

– публикуются партийные списки

– публикуются списки мажоритарных кандидатов

8 сентября

– завершается регистрация кандидатов в мэры от партий

11 сентября

– последний срок для избирателей для указания места фактического проживания

12 сентября

– вступает в силу запрет для партий на отзыв своих членов из участковых комиссий

14 сентября

– наблюдатели от партий получают доступ к настольным спискам избирателей

17 сентября

– создаются специальные участки в тюрьмах, больницах, приютах для бездомных, домах престарелых, пансионатах для лиц с ОВЗ и других спецучреждениях

18 сентября

– начинается конкурс для членов комиссий спецучастков

– партии представляют своих членов комиссий на спецучастках

19 сентября

– вступает в силу запрет на изменение списков избирателей без судебного решения

20 сентября

– партии и инициативные группы получают возможность снять своего кандидата в депутаты с выборов

– кандидаты в мэры могут снять свои кандидатуры

22 сентября

– начинается заполнение избирательных бюллетеней

– завершается прием списков клиник о находящихся на лечении избирателей

– начинается прием заявок от местных наблюдательны организаций

23 сентября

– завершается процесс формирования участковых комиссий для спецучастков

25 сентября

– начинается прием заявок от международных наблюдательных организаций

27 сентября

– публикуется окончательный список избирателей для участия в выборах

– последний срок получения аккредитации СМИ для освещения выборов

28 сентября

– последний срок регистрации международных наблюдателей

29 сентября

– формируются списки избирателей для голосования при помощи переносной урны

– последний срок регистрации местных наблюдателей

– завершается выдача аккредитаций для СМИ

1 октября

– доставляются все бюллетени на участки

– доставляются списки избирателей на участки

2 октября

– день голосования.

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