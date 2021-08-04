В Грузии стартовала предвыборная кампания: полный список мероприятий от ЦИК

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила программу предвыборных мероприятий к выборам в органы местной власти.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны выберут мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах.
Новые запреты
Уже с сегодняшнего дня в Грузии вплоть до дня голосования запрещено осуществление программ и проектов, неучтенных в бюджете страны, а также демонстрация по ТВ рекламных роликов правительства либо государственных ведомств об осуществленных, либо планируемых проектах.
Также до 2 октября запрещено поднимать пенсии, социальные или другие выплаты от государства.
Вступают в силу особые правила публикаций результатов опросов общественного мнения, которые будут действовать до опубликования результатов выборов и спустя месяц после этого.
Кроме того, партии не имеют права до подведения итогов выборов отзывать своего представителя из ЦИК.
График предвыборной кампании
3 августа
– началась регистрация партий, участвовавших в последних выборах либо имеющих своего представителя в парламенте
– объявлен конкурс на временные места в избирательных комиссиях
4 августа
– начало процедуры назначения членов окружных комиссий от партий
5 августа
– завершается прием заявок от кандидатов во временные члены комиссии
6 августа
– завершается прием заявок от партий для участия в выборах сакребуло, у которых есть свой представитель в парламенте Грузии, либо которые принимали участие в прошлых выборах
8 августа
– публикуется число избирателей
– районные и городские власти представляют ЦИК список зданий, в которых разрешена предвыборная агитация
– ЦИК представляет план финансирования подготовки выборов и их проведения
– завершается регистрация партий для участия в выборах
– проводится жеребьевка для определения порядковых номеров в бюллетене
9 августа
– начинается прием документов на участие в конкурсе на места в участковых комиссия
10 августа
– последний срок исправления партиями неточностей в документах и представления их в ЦИК
– публикуется список зданий, в которых допустима предвыборная агитация
– завершение процедуры представления партиями членов окружных комиссий
13 августа
– окончательное формируются границы и здания избирательных участков
– Минфин выделяет деньги ЦИК на проведение выборов
– утверждается Консультативный совет ЦИК
13 августа
– вступают в силу тарифы на платную телерекламу
– начинается размещение предвыборной рекламы
16 августа
– начинается процедура представления мажоритарных кандидатов в сакребуло и кандидатов в мэры от инициативных групп
17 августа
– завершается процедура назначения восьми независимых членов участковых комиссий
18 августа
– партии представляют своих членов в участковых комиссиях
23 августа
– завершается прием списков сторонников кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло или кандидата в мэры
1 сентября
– завершается регистрация представленных инициативными группами кандидатов в мэры
2 сентября
– проводятся первые заседания участковых комиссий
– начинается представление пропорциональных списков партий
– начинается прием заявок от кандидатов в мажоритарные депутаты сакребуло и мэров от партий
– публикуется окончательный список участвующих в выборах партий
– завершается регистрация мажоритарных депутатов в сакребуло от инициативных групп
– проводится жеребьевка для кандидатов от инициативных групп
7 сентября
– публикуются партийные списки
– публикуются списки мажоритарных кандидатов
8 сентября
– завершается регистрация кандидатов в мэры от партий
11 сентября
– последний срок для избирателей для указания места фактического проживания
12 сентября
– вступает в силу запрет для партий на отзыв своих членов из участковых комиссий
14 сентября
– наблюдатели от партий получают доступ к настольным спискам избирателей
17 сентября
– создаются специальные участки в тюрьмах, больницах, приютах для бездомных, домах престарелых, пансионатах для лиц с ОВЗ и других спецучреждениях
18 сентября
– начинается конкурс для членов комиссий спецучастков
– партии представляют своих членов комиссий на спецучастках
19 сентября
– вступает в силу запрет на изменение списков избирателей без судебного решения
20 сентября
– партии и инициативные группы получают возможность снять своего кандидата в депутаты с выборов
– кандидаты в мэры могут снять свои кандидатуры
22 сентября
– начинается заполнение избирательных бюллетеней
– завершается прием списков клиник о находящихся на лечении избирателей
– начинается прием заявок от местных наблюдательны организаций
23 сентября
– завершается процесс формирования участковых комиссий для спецучастков
25 сентября
– начинается прием заявок от международных наблюдательных организаций
27 сентября
– публикуется окончательный список избирателей для участия в выборах
– последний срок получения аккредитации СМИ для освещения выборов
28 сентября
– последний срок регистрации международных наблюдателей
29 сентября
– формируются списки избирателей для голосования при помощи переносной урны
– последний срок регистрации местных наблюдателей
– завершается выдача аккредитаций для СМИ
1 октября
– доставляются все бюллетени на участки
– доставляются списки избирателей на участки
2 октября
– день голосования.
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