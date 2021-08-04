Кто как оценил заявление президента Грузии

Оппозиция считает позицию президента по поводу выхода "Грузинской мечты" из соглашения Шарля Мишеля адекватной, а в правящей партии не принимают критику и считают, что ими было принято правильное решение

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В правящей партии и оппозиции неоднозначно оценили вчерашнее заявление президента Грузии по поводу выхода "Грузинской мечты" из соглашения Шарля Мишеля.

Во вторник вечером на чрезвычайном брифинге Саломе Зурабишвили заявила, что аргументы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" были недостаточными для разрыва соглашения с оппозицией.

Лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе считает, что Саломе Зурабишвили адекватно оценила решение "Грузинской мечты" о расторжении соглашения от 19 апреля.

"Я приветствую заявление президента. Она адекватно оценила этот радикальный шаг "Грузинской мечты". Подчеркнула, что быть в европейской семье – означает держать слово. Самое главное, она подчеркнула, что одиночество и изоляция означает, что страна будет ослаблена и выиграет тот, кто старается подмять эту страну под себя", – сказала Самнидзе.

Бывший член "Единого национального движения", депутат Саломе Самадашвили считает, что президент своим заявлением дистанцировалась от правящей партии.

"Президент Грузии дистанцировалась от решения" Грузинской мечты", которое будет иметь самые ужасные последствия для правящей команды и, к сожалению, очень опасно для будущего нашей страны", – заявила Самадашвили.

По ее словам, "Грузинская мечта" должна проявить волю и пересмотреть свое решение.

На заявление президента ответили и в "Грузинской мечте". По словам депутата Гиви Миканадзе, позиция президента ясна, но при этом он подчеркивает, что соглашение от 19 апреля не может быть полностью выполнено из-за деструктивности оппозиционных партий.

"Сделанный нами шаг абсолютно правомерен и подкреплен соответствующими аргументами. Главный фактор аргументации заключается в том, что документ не может существовать так, чтобы его подписала только часть участников, а главный актор не участвовал в процессе, не присоединялся к соглашению, и в то же время те, кто присоединился, выполняли лишь часть условий, и только правящая партия выполняла все", – заявил член большинства.

"Грузинская мечта" на прошлой неделе аннулировала соглашение с оппозицией, подписанное 19 апреля при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля. Причиной в правящей партии назвали невыполнение своих обязательств самой крупной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение" и растущую поляризацию в стране.

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