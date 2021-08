Кто как оценил заявление президента Грузии

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В правящей партии и оппозиции неоднозначно оценили вчерашнее заявление президента Грузии по поводу выхода "Грузинской мечты" из соглашения Шарля Мишеля.

Во вторник вечером на чрезвычайном брифинге Саломе Зурабишвили заявила, что аргументы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" были недостаточными для разрыва соглашения с оппозицией.