Премьер Грузии не едет в страны Балтии 8-9 августа – в МИД опровергли информацию

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел опровергло информацию о визите премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Эстонию и Латвию 8-9 августа.

Как отметили в ведомстве, эта дата государственного значения для Грузии и распространение такой информации ни что иное, как спекуляция.

"Что касается распространившейся информации о том, что визит премьер-министра в Эстонию и Латвию был запланирован на 8-9 августа, то это всего лишь печальная спекуляция, так как визит не мог быть запланирован на эти даты, учитывая, что это дата имеет государственное значение для нашей страны", – заявила пресс-спикер МИД Мари Нарчемашвили в эфире Первого канала.

По ее словам, визиты высокого уровня объявляются общественности после согласования даты сторонами.

В этом году исполняется 13 лет со дня трагических событий 8 августа 2008 года. В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек, а с югоосетинской – 380.

Грузинские войска в начале августа 2008 года начали масштабную военную операцию в зоне югоосетинского конфликта. Россия расценила это как акт агрессии, объявила об операции по принуждению к миру и ввела свои войска с двух направлений, взяв под контроль ситуацию в Южной Осетии и Абхазии, и прилегающих к ним территорий.

При посредничестве международного сообщества и лично президента Франции Николя Саркози 12 августа было принято так называемое "соглашение из шести пунктов". В результате подписания документа боевые действия были прекращены, и российская сторона начала отвод войск.

После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.

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