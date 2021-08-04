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Ирма Инашвили

Инашвили: число поддерживающих письмо Путину в Грузии растет

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (583)
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Сколько именно сторонников нашлось у послания к президенту России, лидер "Альянса патриотов" обещает огласить 14 августа

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Партия "Альянс патриотов Грузии" 14 августа обещает опубликовать дополнительный список подписавшихся под открытым письмом партии к президенту России Владимиру Путину, написала лидер партии Ирма Инашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Текст открытого послания Ирма Инашвили опубликовала накануне в Facebook. Основной посыл письма – высказать мнение той части населения Грузии, которая настроена за открытый диалог и добрососедство с Россией.

Лидеры партии Альянс патриотов Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили
© Sputnik / Alex Shlamov
"Альянс патриотов Грузии" обратился за помощью к президенту России

В тексте также описана ситуация с большим опросом населения, проведенном накануне парламентских выборов в 2020 году по вопросу военного нейтралитета Грузии и добрососедства с Россией (всего было опрошено более 2 млн респондентов). По результатам данного опроса большая часть опрошенных высказалась за военный нейтралитет страны и за диалог с Россией.

"После опубликования открытого письма президенту России, многие люди поддержали дух письма. 14 августа мы опубликуем дополнительный список подписчиков, и этот процесс продолжится и далее", – написала Инашвили.

На сегодняшний день под письмом стоит 42 подписи. Основная часть подписавшихся – члены партии "Альянса патриотов" и политики 90-х годов, среди них бывшие депутаты и бывшие члены Верховного совета Аджарии.

Партия "Альянс патриотов Грузии" была создана в декабре 2012 года. В 2014 году ее лидер Ирма Инашвили на выборах мэра Тбилиси показала четвертый результат, набрав 4,72%. На парламентских выборах 2016 года партия набрала 5,01% и попала в парламент, а на выборах 2020 года набрала 3,14%.

Однако лидеры партии отказались входить в парламент, считая выборы сфальсифицированными. При этом четверо депутатов из списка партии покинули "Альянс" и вошли в парламент Грузии, создав политическую группу "Европейские социалисты".

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (583)
Теги:
Грузия, Путин, Ирма Инашвили

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