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Предвыборная символика. Баннер оппозиционной партии Единое национальное движение

Выборы 2021: Самая крупная оппозиционная партия Грузии внесла заявку в ЦИК

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (53)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210804/252504468/Vybory-2021-Samaya-krupnaya-oppozitsionnaya-partiya-Gruzii-vnesla-zayavku-v-TsIK.html

"Единое национальное движение" одна из наиболее влиятельных оппозиционных партий и основной конкурент правящей партии "Грузинская мечта" на всех выборах

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Представители самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" внесли заявку на регистрацию в ЦИК для участия в выборах в органы местной власти.

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Ираклий Гарибашвили
photo: Government of Georgia / FB
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"Единое национальное движение" официально обратилось в ЦИК для регистрации на местные выборы. Мы принимаем участие в очень важных выборах, которые должны стать референдумом по поводу того, как должна продолжаться жизнь в стране", - сказал представитель партии Георгий Хведелиани журналистам.

Заявку на регистрацию подала также еще одна оппозиционная партия "Европейская Грузия".

На сегодняшний день "Нацдвижение" самая популярная оппозиционная партия по опросам общественного мнения - она занимает вторую строчку в рейтинге партий после правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

На выборы партия идет под номером "5". У нее, как у парламентской партии, будут свои представители в избирательных комиссиях всех уровней.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (53)
Теги:
Грузия, выборы, Единое Нацдвижение

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