Выборы 2021 в Грузии: что запрещено во время предвыборной кампании

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Население страны в этот день будет выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов.
Общие запреты
В Грузии вплоть до дня голосования запрещено осуществление программ и проектов, неучтенных в бюджете страны.
Кроме того, запрещена демонстрация по ТВ рекламных роликов правительства либо государственных ведомств об осуществленных либо планируемых проектах.
До 2 октября действует запрет и на повышение пенсий, социальных выплат либо других выплат от государства.
Кому запрещена агитация
Также вступил в силу запрет на агитацию для определенных лиц.
Так, участие в агитации запрещено:
- членам избирательных комиссий
- судьям
- чиновникам прокуратуры, МВД Грузии, министерства обороны, СГБ Грузии и специальной службы охраны
- Генеральному аудитору
- Народному защитнику Грузии
- иностранным гражданам и организациям
- благотворительным и религиозным организациям
- чиновникам в рабочие часы либо при исполнении служебных обязанностей
- членам Национальных комиссий по коммуникациям и по энергетике и водоснабжению
- в рабочие часы либо при исполнении служебных обязанностей сотрудникам Публичных лиц юридического права (кроме высших и профессиональных учебных заведений, школ искусства и Ассоциации адвокатов Грузии), сотрудникам государственных и муниципальных некоммерческих организаций, директорам, воспитателям, педагогам и другим лицам, работающим в школах, детских садах либо других воспитательных учреждениях.
Где запрещена агитация
Вплоть до 2 октября запрещено осуществлять агитацию:
- в учреждениях исполнительной власти
- зданиях суда
- военных частях
- на презентации или мероприятии, организованном на деньги государственного или муниципального бюджета
- в зданиях, которых нет в списке разрешенных для агитации
Запрет на подкуп
На время всей предвыборной кампании партиям и их представителям запрещено:
- передавать деньги, подарки и материальные ценности
- продавать товар по льготной цене
- распространять бесплатно любой товар, кроме агитационных материалов
- обещать передать гражданам деньги, ценные бумаги или материальные ценности
- осуществлять физическими и юридическими лицами услуги и работы, которые должно осуществлять государство или район
Запрет на использование административных ресурсов
В период предвыборной кампании запрещено использование зданий государственных или муниципальных органов или других организаций, финансируемых из бюджета конкретной партией, если другие участники выборов не имеют доступ к нему или к другому аналогичному по назначению зданию.
Также запрещено использование коммуникационных средств, информационного обслуживания и техники государственных или бюджетных учреждений для какой либо партии.
Партиям запрещено проводить сборы по служебной причине для агитации чиновников, сотрудников Публичных лиц юридического права, сотрудников государственных и муниципальных некоммерческих организаций, директоров, воспитателей, педагогов и других лиц, работающих в школах, детских садах и других воспитательных учреждениях.
Новые правила опросов
На время предвыборной кампании действуют особые правила публикаций результатов опросов общественного мнения, которые будут действовать до опубликования результатов выборов и спустя месяц после этого.
Согласно правилам, при публикации опросов общественного мнения должны быть указаны полные данные заказчика опроса – в том числе название, адрес заказчика – если это партия или юридическое лицо, и имя фамилия и адрес – если заказывает опрос физическое лицо.
Также необходимо указать, опрос платный или бесплатный, а также данные организации, проводящей опрос, дату опроса, метод опроса, точные формулировки вопросов и рамки погрешности.
Публикация опросов запрещена за 48 часов до выборов и до 20:00 дня голосования.
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