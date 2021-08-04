Выборы 2021 в Грузии: что запрещено во время предвыборной кампании

Предвыборная кампания в Грузии уже началась, и вместе с ней вступили в силу запреты, которые будут действовать вплоть до дня голосования

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Население страны в этот день будет выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов.

Общие запреты

В Грузии вплоть до дня голосования запрещено осуществление программ и проектов, неучтенных в бюджете страны.

Кроме того, запрещена демонстрация по ТВ рекламных роликов правительства либо государственных ведомств об осуществленных либо планируемых проектах.

До 2 октября действует запрет и на повышение пенсий, социальных выплат либо других выплат от государства.

Кому запрещена агитация

Также вступил в силу запрет на агитацию для определенных лиц.

Так, участие в агитации запрещено:

членам избирательных комиссий

судьям

чиновникам прокуратуры, МВД Грузии, министерства обороны, СГБ Грузии и специальной службы охраны

Генеральному аудитору

Народному защитнику Грузии

иностранным гражданам и организациям

благотворительным и религиозным организациям

чиновникам в рабочие часы либо при исполнении служебных обязанностей

членам Национальных комиссий по коммуникациям и по энергетике и водоснабжению

в рабочие часы либо при исполнении служебных обязанностей сотрудникам Публичных лиц юридического права (кроме высших и профессиональных учебных заведений, школ искусства и Ассоциации адвокатов Грузии), сотрудникам государственных и муниципальных некоммерческих организаций, директорам, воспитателям, педагогам и другим лицам, работающим в школах, детских садах либо других воспитательных учреждениях.

Где запрещена агитация

Вплоть до 2 октября запрещено осуществлять агитацию:

в учреждениях исполнительной власти

зданиях суда

военных частях

на презентации или мероприятии, организованном на деньги государственного или муниципального бюджета

в зданиях, которых нет в списке разрешенных для агитации

Запрет на подкуп

На время всей предвыборной кампании партиям и их представителям запрещено:

передавать деньги, подарки и материальные ценности

продавать товар по льготной цене

распространять бесплатно любой товар, кроме агитационных материалов

обещать передать гражданам деньги, ценные бумаги или материальные ценности

осуществлять физическими и юридическими лицами услуги и работы, которые должно осуществлять государство или район

Запрет на использование административных ресурсов

В период предвыборной кампании запрещено использование зданий государственных или муниципальных органов или других организаций, финансируемых из бюджета конкретной партией, если другие участники выборов не имеют доступ к нему или к другому аналогичному по назначению зданию.

Также запрещено использование коммуникационных средств, информационного обслуживания и техники государственных или бюджетных учреждений для какой либо партии.

Партиям запрещено проводить сборы по служебной причине для агитации чиновников, сотрудников Публичных лиц юридического права, сотрудников государственных и муниципальных некоммерческих организаций, директоров, воспитателей, педагогов и других лиц, работающих в школах, детских садах и других воспитательных учреждениях.

Новые правила опросов

На время предвыборной кампании действуют особые правила публикаций результатов опросов общественного мнения, которые будут действовать до опубликования результатов выборов и спустя месяц после этого.

Согласно правилам, при публикации опросов общественного мнения должны быть указаны полные данные заказчика опроса – в том числе название, адрес заказчика – если это партия или юридическое лицо, и имя фамилия и адрес – если заказывает опрос физическое лицо.

Также необходимо указать, опрос платный или бесплатный, а также данные организации, проводящей опрос, дату опроса, метод опроса, точные формулировки вопросов и рамки погрешности.

Публикация опросов запрещена за 48 часов до выборов и до 20:00 дня голосования.

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