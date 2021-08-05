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Ираклий Гарибашвили

Правительство Грузии не планирует вводить в стране локдаун

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (671)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210805/252512172/Pravitelstvo-Gruzii-ne-planiruet-vvodit-v-strane-lokdaun.html

В условиях, когда в стране достаточный запас вакцин, Ираклий Гарибашвили не видит необходимости второй раз закрывать страну и еще раз подвергать экономику пандемийному удару

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Какой смысл еще раз закрывать страну, когда уже завезено более двух миллионов доз вакцины и запасы будут увеличиваться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что правительство не будет останавливать экономику, поскольку это ложный путь.

"Когда в страну ввезено более двух миллионов доз вакцин, а через месяц у нас будет более 3 миллионов доз, в этом случае повторное закрытие страны – неправильный путь", – заявил Гарибашвили.

Эпидемия коронавируса - вакцинация медицинского персонала вакциной AstraZeneca
© Sputnik / STRINGER
В Грузии против коронавируса вакцинировано меньше половины медперсонала

Гарибашвили еще раз призвал граждан активно включиться в процесс вакцинации.

"Мы не сможем победить вирус, закрыв все, может быть временное сдерживание, но, в конце концов, только вакцинация победит вирус. Еще раз хочу призвать наше население активно включиться в процесс вакцинации", – заявил премьер.

По его словам, распространяется много ложной информации по поводу вакцинации в социальных сетях и из телевизоров.

"Мы должны верить ученым и науке, которые создали такое уникальное средство и выход как вакцина. В целом по стране положительная динамика", – сказал Гарибашвили.

В Грузии наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявили 3 670 новых случаев инфекции. С начала пандемии зафиксировано более 436 тысяч случаев инфицирования, более 393 тысяч выздоровели, 5 986 скончались.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 564 691 человек, из них двумя полными дозами – 178 077.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (671)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Ираклий Гарибашвили

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