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Новый политический центр - Гирчи

Попытка №2: перед выборами "Гирчи" планирует разыграть среди избирателей автомобили Tesla

Photo: courtesy of Girchi
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (55)
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Для розыгрыша "Гирчи" собирается закупить 20 электромобилей Tesla на те бюджетные деньги, которые партия должна будет получить за выборы

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" перед выборами в органы местного самоуправления разыграет двадцать автомобилей Tesla среди избирателей, об этой и других инициативах журналистам рассказал депутат парламента Сандро Раквиашвили.

Впервые о розыгрыше электромобилей "Гирчи" объявила в начале июня 2020 года. Партия планировала закупить автомобили на бюджетные деньги, которые "Гирчи" должна была получить по итогам выборов.

Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Для участия в розыгрыше избирателям было необходимо пройти регистрацию на сайте партии и принять участие в парламентских выборах 31 октября. Проголосовать можно было за любую партию, снять селфи у избирательного участка и загрузить фотографию на своей странице в Facebook.

Уже после выборов "Гичри" отказались устраивать розыгрыш. Свое решение в партии объяснили просто - в режиме бойкота парламента и результатов выборов не до траты бюджетных денег на Tesla.

По словам Раквиашвили, и в этот раз "Гирчи" собирается приобрести электромобили из средств, которые полагаются партии из бюджета и от которых они отказываются.

"В ближайшее время розыгрыш проекта Tesla начнется с тех людей, которые в прошлом году пришли на избирательные участки и сфотографировались возле избирательного участка", - сказал Раквиашвили.

По словам депутата, партия запланировала несколько новых и интересных проектов для жителей Тбилиси, Батуми, а также других городов Грузии.

Предвыборная символика. Женщина идет по улице мимо расклеенной на улице партийной рекламы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Среди новшеств, которые вводит партия, кампания "Зумдазум" - электронный аналог предвыборной кампании "кардакар". В период пандемии "Гирчи" будет знакомить избирателей со своей программой посредством интернета.

"Мы решили, что в этом политическом хаосе, в котором мы находимся и где неясно, каковы цели политических игроков, мы проведем нашу независимую кампанию и займемся действительно серьезной политикой", - сказал Раквиашвили.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 2 октября. Согласно итогам парламентских выборов 2020, "Гирчи" обеспечили себе четыре депутатских мандата.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (55)
Теги:
Грузия, Партия "Гирчи", выборы

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