"Грузинская мечта": внеочередных парламентских выборов в Грузии не будет

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Мы не будем назначать внеочередные парламентские выборы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.

Вопрос внеочередных парламентских выборов был прописан в соглашении с оппозицией, подписанном при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. На прошлой неделе "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения.