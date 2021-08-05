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Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции

"Грузинская мечта": внеочередных парламентских выборов в Грузии не будет

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Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (586)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210805/252515117/Gruzinskaya-mechta-vneocherednykh-parlamentskikh-vyborov-v-Gruzii-ne-budet.html

Вопрос внеочередных парламентских выборов был прописан в соглашении с оппозицией, подписанном при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Мы не будем назначать внеочередные парламентские выборы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.

Вопрос внеочередных парламентских выборов был прописан в соглашении с оппозицией, подписанном при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. На прошлой неделе "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения.

Саломе Зурабишвили
photo : press-service of the Government of Georgia
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"Соглашение аннулировано, и мы в будущем никогда не оформим соглашение такого типа. В нем шла речь о временном выходе за конституционные рамки, но такого не произойдет. Никаких досрочных выборов не будет до 2024 года", - сказал Кобахидзе.

В 2024 году истекает срок полномочия парламента, избранного в 2020 году.

Между тем, в оппозиции уверены, что проигрыш на местных выборах 2 октября все же заставит "Грузинскую мечту" назначить досрочные выборы в парламент.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (586)
Теги:
Грузия, Парламент Грузии, выборы, Ираклий Кобахидзе

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