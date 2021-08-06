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Ираклий Кобахидзе. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года

В "Грузинской мечте" выступили против восстановления дипотношений с Россией

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Политика
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Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Кобахидзе: дипотношений с РФ не будет, пока существуют "красные линии"

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Восстановление дипломатических отношений Грузии и России невозможно, пока существуют "красные линии", связанные с вопросами Абхазии и Южной Осетии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По сообщению РИА Новости, ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, и надеется на здравый смысл Тбилиси.

Здание МИД РФ
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Россия готова к восстановлению отношений с Грузией - МИД РФ

"У нас есть очень четко определенная политика по этому вопросу. Есть "красные линии", которые связаны с деоккупацией, которая связана с нашей западной интеграцией... Учитывая, что есть "красные линии", ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может, а вот по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам всегда были какие-то дискуссии, и эту дискуссию можно продолжить. Это экономический вопрос, сотни тысяч человек, наши граждане живут в Российской Федерации, и, естественно, для них это интересный вопрос", – заявил Кобахидзе журналистам.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений с 2008 года, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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Теги:
Грузия, Россия, Дипотношения

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