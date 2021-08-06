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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани

Глава МИД Грузии выразил сожаление в связи с масштабными пожарами в Греции

photo: MFA of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (652)
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Посольство Грузии в Афинах призывает сограждан проявлять осторожность и соблюдать все рекомендации правительства Греции

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани имел телефонную беседу со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом и выразил сожаление в связи с масштабными пожарами, охватившими Грецию, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Залкалиани от имени правительства Грузии выразил солидарность греческому народу и правительству. Во время телефонной беседы стороны еще раз отметили исторические связи и дружеские отношения двух стран.

Лесные пожары в Западной Грузии в Самегрело
© Sputnik / STRINGER
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Из-за пожаров центральный аппарат МИД Грузии и посольство Грузии в Греции находятся на постоянной связи с грузинской диаспорой. Уже состоялась телефонная беседа с десятками диаспорных организаций, в которые объединены грузины. Представители министерства и посольства еще раз призвали соотечественников к осторожности и соблюдению рекомендаций, установленных правительством Греции.

Представители МИД Грузии и посольства Грузии в Греции поинтересовались положением соотечественников и призвали их в случае необходимости связаться по горячей линии с посольством или соответствующими ведомствами Греции.

Посольство Грузии в Греции призывает соотечественников следовать рекомендациям, избегать любого действия, которое может вызвать пожар, не заходить на территорию леса, воздержаться от нецелевых передвижений. В случае задымления или появления огня незамедлительно звонить в пожарный департамент – 199, полицию Греции – 100, службу скорой помощи – 166. В круглосуточном режиме также работает горячая линия посольства Грузии в Греции – 6995779793.

Шестой день борьбы: как в Турции тушат лесные пожары
© video: Ruptly
Гарь, пепел и дым: как в Турции продолжают бороться с лесными пожарами

В Греции продолжают бушевать лесные пожары. Десятки домов сгорели, несколько человек госпитализированы.

Вот уже десять дней в Греции держится 40-градусная жара. Ежедневно происходят десятки лесных пожаров во всех регионах страны. Наиболее сильные пожары сейчас в столичном регионе Аттика, на острове Эвбея примерно в 70 километрах от Афин и на Пелопоннесе в районе Илия, где расположена родина Олимпийских игр Древняя Олимпия.

В четверг вечером власти Греции заявили о чрезвычайно высоком риске пожаров в ближайшие дни и запретили посещать леса и рощи.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (652)
Теги:
Грузия, Греция, МИД Грузии, Лесные пожары

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