Выборы 2021: ЦИК Грузии зарегистрировал основных участников выборов

Для 15 партий порядковые номера в бюллетенях уже определены, остальные партии получат их в порядке жеребьевки после завершения процесса регистрации

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Основная часть партий, принимающих участие в выборах в органы местные власти прошла регистрацию в ЦИК.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

Согласно материалам на сайте ЦИК, регистрацию прошли уже 24 партии.

Для 15 партий, которые прошли в парламент по итогам выборов уже распределены порядковые номера . Остальные партии получат их в порядке жеребьевки после завершения процесса регистрации.

На сегодняшний день по данным ЦИК в выборах участвуют