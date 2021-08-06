Выборы 2021: ЦИК Грузии зарегистрировал основных участников выборов

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Основная часть партий, принимающих участие в выборах в органы местные власти прошла регистрацию в ЦИК.
Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.
Согласно материалам на сайте ЦИК, регистрацию прошли уже 24 партии.
Для 15 партий, которые прошли в парламент по итогам выборов уже распределены порядковые номера . Остальные партии получат их в порядке жеребьевки после завершения процесса регистрации.
На сегодняшний день по данным ЦИК в выборах участвуют
|Партия
|Порядковый номер в бюллетене
|
Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели
|1
|Европейская Грузия
|2
|Единое национальное движение
|5
|Европейские демократы
|6
|Алеко Элисашвили – Граждане
|7
|Альянс патриотов Грузии
|8
|Лело для Грузии
|9
|Лейбористская партия
|10
|Республиканская партия
|11
|Закон и право
|12
|Прогресс и свобода
|21
|Гирчи (Яго Хвичия)
|36
|Грузинская мечта – демократическая Грузия
|41
|Мамули
|Номер будет определен в августе
|Анна Долидзе – Для народа
|Номер будет определен в августе
|Зеленая земля
|Номер будет определен в августе
|Третий путь
|Номер будет определен в августе
|Социал-демократическая партия Грузии
|Номер будет определен в августе
|Евроатлантический путь Грузии
|Номер будет определен в августе
|Сахе +
|Номер будет определен в августе
|Для Грузии
|Номер будет определен в августе
|Европейские демократы
|Номер будет определен в августе
|Свободные демократы
|Номер будет определен в августе
|Гирчи – больше свободы
|Номер будет определен в августе