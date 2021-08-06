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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии

Выборы 2021: ЦИК Грузии зарегистрировал основных участников выборов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (58)
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Sputnik Грузия
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Для 15 партий порядковые номера в бюллетенях уже определены, остальные партии получат их в порядке жеребьевки после завершения процесса регистрации

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Основная часть партий, принимающих участие в выборах в органы местные власти прошла регистрацию в ЦИК.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

Согласно материалам на сайте ЦИК, регистрацию прошли уже 24 партии.

Для 15 партий, которые прошли в парламент по итогам выборов уже распределены порядковые номера . Остальные партии получат их в порядке жеребьевки после завершения процесса регистрации.

На сегодняшний день по данным ЦИК в выборах участвуют

Партия Порядковый номер в бюллетене

Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели

 1
Европейская Грузия 2
Единое национальное движение 5
Европейские демократы 6
Алеко Элисашвили – Граждане 7
Альянс патриотов Грузии 8
Лело для Грузии 9
Лейбористская партия 10
Республиканская партия 11
Закон и право 12
Прогресс и свобода 21
Гирчи (Яго Хвичия) 36
Грузинская мечта – демократическая Грузия 41
Мамули Номер будет определен в августе
Анна Долидзе – Для народа Номер будет определен в августе
Зеленая земля Номер будет определен в августе
Третий путь Номер будет определен в августе
Социал-демократическая партия Грузии Номер будет определен в августе
Евроатлантический путь Грузии Номер будет определен в августе
Сахе + Номер будет определен в августе
Для Грузии Номер будет определен в августе
Европейские демократы Номер будет определен в августе
Свободные демократы Номер будет определен в августе
Гирчи – больше свободы Номер будет определен в августе
Это не полный список партий, участвующих в выборах, он будет дополнятся вплоть до 10 августа.
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (58)
Теги:
Грузия, Местные выборы, ЦИК Грузии

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