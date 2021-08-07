Скандал в оппозиции: часть членов "Нацдвижения" не примет участия в выборах

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Часть членов Марнеульской районной организации самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" отказалась принимать участие в выборах в органы местной власти, что вызвало недовольство руководства партии.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. "Нацдвижению", как и другим партиям, участвующим в выборах, предстоит представить кандидатов в мэры и депутаты в местные совещательные органы – сакребуло в 64 районах.

Во время подготовки к выборам представители региональной организации в одном из самых крупных районов страны Марнеули заявили, что отказываются участвовать в выборах.

"Мы приняли решение, что мы, члены районной организации "Единого национального движения", не примем участия в выборах. Причиной этого являются допущенные в отношении нас ошибки со стороны региональной организации партии и ее руководства", – заявил представитель партии Агил Мустафаев.

Такое решение Мустафаева и его сторонников вызвало недовольство в руководстве партии.

"Агил Мустафаев баллотировался от партии на прошлых выборах и показал очень плохой результат. Он хорошо знал, что его кандидатуру на пост мэра партия не рассматривает. Наверное, ему это стало обидно, и поэтому он сделал такое заявление", – сказал один из лидеров партии Давид Киркитадзе.

По его словам, решать кто будет кандидатом в мэры партия будет исходя из желания составить высокую конкуренцию представителю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", и сейчас идет обсуждение, кто будет таким кандидатом.

За пост мэра в Марнеули от "Грузинской мечты" борется Кенан Омаров. Сколько кандидатов составит ему конкуренцию, окончательно станет известно 8 сентября, когда ЦИК завершит регистрацию всех кандидатов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.