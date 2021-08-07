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Блок Сила в Единстве - Единое национальное движение. Предвыборная символика

Скандал в оппозиции: часть членов "Нацдвижения" не примет участия в выборах

photo : Gregory Vashadze / FB
Политика
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Решение членов Марнеульской районной организации вызвало недовольство в руководстве самой крупной оппозиционной партии

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Часть членов Марнеульской районной организации самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" отказалась принимать участие в выборах в органы местной власти, что вызвало недовольство руководства партии.

Грузинская оппозиция проводит информационный митинг 20 марта 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. "Нацдвижению", как и другим партиям, участвующим в выборах, предстоит представить кандидатов в мэры и депутаты в местные совещательные органы – сакребуло в 64 районах.

Во время подготовки к выборам представители региональной организации в одном из самых крупных районов страны Марнеули заявили, что отказываются участвовать в выборах.

"Мы приняли решение, что мы, члены районной организации "Единого национального движения", не примем участия в выборах. Причиной этого являются допущенные в отношении нас ошибки со стороны региональной организации партии и ее руководства", – заявил представитель партии Агил Мустафаев.

Такое решение Мустафаева и его сторонников вызвало недовольство в руководстве партии.

"Агил Мустафаев баллотировался от партии на прошлых выборах и показал очень плохой результат. Он хорошо знал, что его кандидатуру на пост мэра партия не рассматривает. Наверное, ему это стало обидно, и поэтому он сделал такое заявление", – сказал один из лидеров партии Давид Киркитадзе.

Предвыборная символика. Баннер оппозиционной партии Единое национальное движение
© Sputnik / Alex Shlamov
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По его словам, решать кто будет кандидатом в мэры партия будет исходя из желания составить высокую конкуренцию представителю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", и сейчас идет обсуждение, кто будет таким кандидатом.

За пост мэра в Марнеули от "Грузинской мечты" борется Кенан Омаров. Сколько кандидатов составит ему конкуренцию, окончательно станет известно 8 сентября, когда ЦИК завершит регистрацию всех кандидатов.

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