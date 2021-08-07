"Лейбористская партия" представила своего кандидата в мэры Тбилиси

На выборах мэра Тбилиси ему предстоит вступить в борьбу с действующим мэром столицы Кахой Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта" и лидером самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. "Лейбористкая партия" представила на пост мэра Тбилиси Михаила Кумсишвили, а также назвала своего кандидата на пост председателя сакребуло.

Выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло в Тбилиси пройдут 2 октября. Кроме этого, выборы мэров и депутатов сакребуло в этот день пройдут еще в 63 районах страны.

"Сегодня мы представляем на пост мэра Тбилиси от партии молодежного лидера, талантливого Михаила Кумсишвили и кандидата на пост председателя сакребуло – известного политика, эколога и борца Лашу Чхартишвили", - сказал председатель партии Шалва Нателашвили.

На выборах мэра Тбилиси Кумсишвили предстоит вступить в борьбу с действующим мэром столицы Кахой Каладзе, который представляет правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидером самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, баллотирующемся от части оппозиционных партий.

Полный список конкурентов Кумсишвили станет известен к 8 сентября, когда завершится регистрация кандидатов.

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