21:18 07 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск
Шалва Нателашвили, лидер Лейбористской партии - предвыборная агитация

"Лейбористская партия" представила своего кандидата в мэры Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (59)
12 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/07/252529515.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210807/252529521/Leyboristskaya-partiya-predstavila-svoego-kandidata-v-mery-Tbilisi.html

На выборах мэра Тбилиси ему предстоит вступить в борьбу с действующим мэром столицы Кахой Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта" и лидером самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. "Лейбористкая партия" представила на пост мэра Тбилиси Михаила Кумсишвили, а также назвала своего кандидата на пост председателя сакребуло.

Выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло в Тбилиси пройдут 2 октября. Кроме этого, выборы мэров и депутатов сакребуло в этот день пройдут еще в 63 районах страны.

Блок Сила в Единстве - Единое национальное движение. Предвыборная символика
photo : Gregory Vashadze / FB
Скандал в оппозиции: часть членов "Нацдвижения" не примет участия в выборах

"Сегодня мы представляем на пост мэра Тбилиси от партии молодежного лидера, талантливого Михаила Кумсишвили и кандидата на пост председателя сакребуло – известного политика, эколога и борца Лашу Чхартишвили", - сказал председатель партии Шалва Нателашвили.

На выборах мэра Тбилиси Кумсишвили предстоит вступить в борьбу с действующим мэром столицы Кахой Каладзе, который представляет правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидером самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, баллотирующемся от части оппозиционных партий.

Полный список конкурентов Кумсишвили станет известен к 8 сентября, когда завершится регистрация кандидатов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (59)
Теги:
Местные выборы, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Правда войны в объективе Андрея Стенина - фото
Искусство на рынке: в Гюмри проходит фестиваль социального искусства
Соц-арт на рынке: в Гюмри проходит фестиваль искусства - видео
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться