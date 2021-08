Президент: события 5 июля в Тбилиси можно было предотвратить

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. События 5 июля в Тбилиси и массовые нападения на представителей СМИ можно было предотвратить, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Акция противников ЛГБТ 5 июля в Тбилиси переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Всего от действий нападавших пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.