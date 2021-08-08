Президент: события 5 июля в Тбилиси можно было предотвратить

Президент заявила, что не приемлет насилия над журналистами и подобные факты очень вредят имиджу страны

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. События 5 июля в Тбилиси и массовые нападения на представителей СМИ можно было предотвратить, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Акция противников ЛГБТ 5 июля в Тбилиси переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Всего от действий нападавших пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.

Саломе Зурабишвили отметила, что "не понимает такого рода насилия в отношении журналистов".

"По событиям 5 июля я сразу же заявила, что это очень вредит имиджу нашей страны. Я не понимаю такого рода насилия над журналистами. Я думаю, это насилие можно было предотвратить. Как только объявили, что в храме Кашвети будет две службы, утром я прошла перед церковью и увидела, что собравшиеся там люди на самом деле пришли не молиться", - заявила Зурабишвили в эфире телекомпании Imedi.

Глава государства подчеркнула, что власти не должны допускать подобных фактов.

Президент также отметила роль некоторых представителей церкви в событиях 5 июля, назвав это "прискорбным".

"Поддержание порядка - это первая обязанность власти, и очень жаль, что некоторые представители Церкви приняли в этом участие, пусть даже только заявлениями. Что еще более прискорбно, так это то, что вся жизнь Патриарха посвящена тому, что никаких противоречий не происходило ни в церкви, ни в общине. Это всегда его главная забота. То, что подобное происходит сегодня в церкви, это, вероятно, большая боль для него", - сказала Саломе Зурабишвили.

По информации МВД, всего противники ЛГБТ находились на 20 локациях, где работали 3,2 тысячи полицейских.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.