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Саломе Зурабишвили. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года

Президент: события 5 июля в Тбилиси можно было предотвратить

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (43)
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Президент заявила, что не приемлет насилия над журналистами и подобные факты очень вредят имиджу страны

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. События 5 июля в Тбилиси и массовые нападения на представителей СМИ можно было предотвратить, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Акция противников ЛГБТ 5 июля в Тбилиси переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Всего от действий нападавших пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.

Саломе Зурабишвили
photo : press-service of the Government of Georgia
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Саломе Зурабишвили отметила, что "не понимает такого рода насилия в отношении журналистов".

"По событиям 5 июля я сразу же заявила, что это очень вредит имиджу нашей страны. Я не понимаю такого рода насилия над журналистами. Я думаю, это насилие можно было предотвратить. Как только объявили, что в храме Кашвети будет две службы, утром я прошла перед церковью и увидела, что собравшиеся там люди на самом деле пришли не молиться", - заявила Зурабишвили в эфире телекомпании Imedi.

Глава государства подчеркнула, что власти не должны допускать подобных фактов.

Президент также отметила роль некоторых представителей церкви в событиях 5 июля, назвав это "прискорбным".

Саломе Зурабишвили
photo: Sputnik / Stringer
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"Поддержание порядка - это первая обязанность власти, и очень жаль, что некоторые представители Церкви приняли в этом участие, пусть даже только заявлениями. Что еще более прискорбно, так это то, что вся жизнь Патриарха посвящена тому, что никаких противоречий не происходило ни в церкви, ни в общине. Это всегда его главная забота. То, что подобное происходит сегодня в церкви, это, вероятно, большая боль для него", - сказала Саломе Зурабишвили.

По информации МВД, всего противники ЛГБТ находились на 20 локациях, где работали 3,2 тысячи полицейских.

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Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (43)

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