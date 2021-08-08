Президент Грузии: отказ от соглашения Мишеля из-за деструктивной силы - ошибка

Первый вариант соглашения Мишеля, где не было речи о 43% для правящей партии на предстоящих выборах, был более приемлем, заявила президент

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Соглашение Шарля Мишеля, которое находится под эгидой Евросоюза, не должно было быть остановлено из-за деструктивной стороны - "Единого национального движения", заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 26 июля отказалась от условия назначения досрочных выборов и вышла из соглашения с оппозицией, оформленного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

По словам председателя партии Ираклия Кобахидзе на брифинге, оппозиционные партии постоянно нарушали соглашение и "Грузинская мечта" была единственной, кто выполнял его. Он также заявил, что проведение выборов в органы местного самоуправления на фоне политического соглашения, не подписанного основной оппозиционной партией, наносит ущерб интересам страны.

По словам президента, правящая партия, с одной стороны, называет "Национальное движение" деструктивной силой, а с другой - отказываться из-за от важного соглашения, называя при этом "основной оппозиционной партией".

"Само понятие - основная оппозиционная партия - ошибочно. Эта партия выбрала маргинализацию. Не подписала (соглашение Мишеля), осталась на улице, где не смогла заручиться поддержкой народа. Подождем выборов и посмотрим на людей", - заявила Саломе Зурабишвили в эфире телекомпании Imedi.

Глава государства также отметила, что для нее был более приемлем первый вариант соглашения Шарля Мишеля, где не было речи о 43% показателе на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, которые должна набрать правящая партия.

"Я не должна ничего говорить о содержании документа, но была первая версия соглашения, которая не содержала 43%, и правящая партия не подписала его. После чего они подписали версию, где уже был отображен этот пункт. Это касается не только Грузии. Очень опасно так легко уступить вопрос о легитимации выборов", - заявила президент.

По словам Зурабишвили, стороны соглашения Шарля Мишеля должны были раньше думать о том, что приемлемо или неприемлемо для общества.

Соглашение между оппозицией и правящей партией для выхода из политического кризиса было подписано 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это соглашение свело на нет политический кризис в стране, длившийся с ноября 2020 года.

Договор не подписали самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", а также "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия". Несмотря на это, "Нацдвижение" вместе с шестью оппозиционными силами, подписавшими соглашение, вошло в парламент, однако кризис это не решило.

В начале июля три оппозиционные фракции вновь перешли в режим бойкотирования заседаний парламента из-за событий 5 июля, когда противники ЛГБТ жестоко расправились с журналистами, а 11 июля избитого оператора "ТВ Пирвели" нашли мертвым в своей квартире.

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