Президент Грузии: отказ от соглашения Мишеля из-за деструктивной силы - ошибка

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Соглашение Шарля Мишеля, которое находится под эгидой Евросоюза, не должно было быть остановлено из-за деструктивной стороны - "Единого национального движения", заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 26 июля отказалась от условия назначения досрочных выборов и вышла из соглашения с оппозицией, оформленного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.