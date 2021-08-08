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Центральная избирательная комиссия Грузии

ЦИК Грузии опубликовала порядковые номера партий на предстоящих выборах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (61)
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Sputnik Грузия
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Для 15 партий, которые прошли в парламент по итогам прошлогодних выборов, порядковые номера были распределены в первую очередь

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии на сегодняшнем заседании определила порядковые номера избирательных субъектов на выборах 2 октября.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

Для 15 партий, которые прошли в парламент по итогам прошлогодних выборов, порядковые номера были распределены в первую очередь. Остальные партии получили их в порядке жеребьевки после завершения процесса регистрации.

  • 1 - "Третья сила"
  • 2 - "Европейская Грузия - Движение за свободу"
  • 3 - Нино Бурджанадзе - "Единая Грузия - Демократическое движение"
  • 4 - Движение "Государство для народа"
  • 5 - "Единое национальное движение"
  • 6 - Европейские демократы
  • 7 - Алеко Элисашвили - Граждане
  • 8 - Давид Тархан-Моурави - Ирма Инашвили - "Альянс патриотов Грузии"
  • 9 - "Лело для Грузии"
  • 10 - Шалва Нателашвили - Лейбористская партия
  • 11 - Республиканская партия
  • 12 - "Закон и справедливость"
  • 13 - Грузия
  • 14 - Гоги Цулая - Новые христианские демократы
  • 15 - "Мамули"
  • 16 - "Зеленая Земля"
  • 17 - "Реформатор"
  • 18 - Джонди Багатурия - "Картули даси"
  • 19 - Европейские социалисты
  • 20 - Георгий Лагидзе - Будущая Грузия
  • 22 - Партия развития Грузии
  • 23 - Наша Единая Грузия
  • 24 - Социал-демократическая партия Грузии
  • 25 - Гахария "Для Грузии"
  • 26 - "Свободный выбор - Новая альтернатива"
  • 27 - "Белые"
  • 28 - Национально-демократическая партия - НДП
  • 29 - Мамука Тускадзе "За социальную справедливость"
  • 30 - Социалистическая рабочая партия
  • 31 - "ЭРИ"
  • 32 - Елена Хоштария - "Дроа"
  • 33 - Эка Беселия "За справедливость"
  • 34 - Левый альянс
  • 35 - Давид Чичинадзе - Трибуна
  • 36- "Гирчи"
  • 37 - Свободная Грузия - Заза Хатиашвили, Каха Кукава, Григол Джоджуа
  • 38 - Тамаз Мечиаури "За Единую Грузию"
  • 39 - "Свобода - путь Звиада Гамсахурдиа"
  • 40 - "Сахе +"
  • 41 - "Грузинская мечта - демократическая Грузия"
  • 42 - Альянс демократов
  • 43 - "Третий путь"
  • 44 - Народная партия (партия все еще находится в процессе регистрации)
  • 45 - Зураб Гирчи Джапаридзе - "Гирчи - Больше свободы"
  • 46 - Евроатлантический путь Грузии
  • 47 - Свободные демократы
  • 48 - Ана Долидзе - "Для народа"
  • 49 - "Реформаторы"
  • 50 - Гачечиладзе - Партия зеленых

Согласно информации ЦИК, 48 избирательных субъектов уже прошли регистрацию, а по еще двум соответствующие процедуры продолжаются.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (61)

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