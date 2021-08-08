ЦИК Грузии опубликовала порядковые номера партий на предстоящих выборах

Для 15 партий, которые прошли в парламент по итогам прошлогодних выборов, порядковые номера были распределены в первую очередь

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии на сегодняшнем заседании определила порядковые номера избирательных субъектов на выборах 2 октября.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

Для 15 партий, которые прошли в парламент по итогам прошлогодних выборов, порядковые номера были распределены в первую очередь. Остальные партии получили их в порядке жеребьевки после завершения процесса регистрации.

1 - "Третья сила"

2 - "Европейская Грузия - Движение за свободу"

3 - Нино Бурджанадзе - "Единая Грузия - Демократическое движение"

4 - Движение "Государство для народа"

5 - "Единое национальное движение"

6 - Европейские демократы

7 - Алеко Элисашвили - Граждане

8 - Давид Тархан-Моурави - Ирма Инашвили - "Альянс патриотов Грузии"

9 - "Лело для Грузии"

10 - Шалва Нателашвили - Лейбористская партия

11 - Республиканская партия

12 - "Закон и справедливость"

13 - Грузия

14 - Гоги Цулая - Новые христианские демократы

15 - "Мамули"

16 - "Зеленая Земля"

17 - "Реформатор"

18 - Джонди Багатурия - "Картули даси"

19 - Европейские социалисты

20 - Георгий Лагидзе - Будущая Грузия

22 - Партия развития Грузии

23 - Наша Единая Грузия

24 - Социал-демократическая партия Грузии

25 - Гахария "Для Грузии"

26 - "Свободный выбор - Новая альтернатива"

27 - "Белые"

28 - Национально-демократическая партия - НДП

29 - Мамука Тускадзе "За социальную справедливость"

30 - Социалистическая рабочая партия

31 - "ЭРИ"

32 - Елена Хоштария - "Дроа"

33 - Эка Беселия "За справедливость"

34 - Левый альянс

35 - Давид Чичинадзе - Трибуна

36- "Гирчи"

37 - Свободная Грузия - Заза Хатиашвили, Каха Кукава, Григол Джоджуа

38 - Тамаз Мечиаури "За Единую Грузию"

39 - "Свобода - путь Звиада Гамсахурдиа"

40 - "Сахе +"

41 - "Грузинская мечта - демократическая Грузия"

42 - Альянс демократов

43 - "Третий путь"

44 - Народная партия (партия все еще находится в процессе регистрации)

45 - Зураб Гирчи Джапаридзе - "Гирчи - Больше свободы"

46 - Евроатлантический путь Грузии

47 - Свободные демократы

48 - Ана Долидзе - "Для народа"

49 - "Реформаторы"

50 - Гачечиладзе - Партия зеленых

Согласно информации ЦИК, 48 избирательных субъектов уже прошли регистрацию, а по еще двум соответствующие процедуры продолжаются.

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