ЦИК Грузии опубликовала порядковые номера партий на предстоящих выборах

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии на сегодняшнем заседании определила порядковые номера избирательных субъектов на выборах 2 октября.
Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.
Для 15 партий, которые прошли в парламент по итогам прошлогодних выборов, порядковые номера были распределены в первую очередь. Остальные партии получили их в порядке жеребьевки после завершения процесса регистрации.
- 1 - "Третья сила"
- 2 - "Европейская Грузия - Движение за свободу"
- 3 - Нино Бурджанадзе - "Единая Грузия - Демократическое движение"
- 4 - Движение "Государство для народа"
- 5 - "Единое национальное движение"
- 6 - Европейские демократы
- 7 - Алеко Элисашвили - Граждане
- 8 - Давид Тархан-Моурави - Ирма Инашвили - "Альянс патриотов Грузии"
- 9 - "Лело для Грузии"
- 10 - Шалва Нателашвили - Лейбористская партия
- 11 - Республиканская партия
- 12 - "Закон и справедливость"
- 13 - Грузия
- 14 - Гоги Цулая - Новые христианские демократы
- 15 - "Мамули"
- 16 - "Зеленая Земля"
- 17 - "Реформатор"
- 18 - Джонди Багатурия - "Картули даси"
- 19 - Европейские социалисты
- 20 - Георгий Лагидзе - Будущая Грузия
- 22 - Партия развития Грузии
- 23 - Наша Единая Грузия
- 24 - Социал-демократическая партия Грузии
- 25 - Гахария "Для Грузии"
- 26 - "Свободный выбор - Новая альтернатива"
- 27 - "Белые"
- 28 - Национально-демократическая партия - НДП
- 29 - Мамука Тускадзе "За социальную справедливость"
- 30 - Социалистическая рабочая партия
- 31 - "ЭРИ"
- 32 - Елена Хоштария - "Дроа"
- 33 - Эка Беселия "За справедливость"
- 34 - Левый альянс
- 35 - Давид Чичинадзе - Трибуна
- 36- "Гирчи"
- 37 - Свободная Грузия - Заза Хатиашвили, Каха Кукава, Григол Джоджуа
- 38 - Тамаз Мечиаури "За Единую Грузию"
- 39 - "Свобода - путь Звиада Гамсахурдиа"
- 40 - "Сахе +"
- 41 - "Грузинская мечта - демократическая Грузия"
- 42 - Альянс демократов
- 43 - "Третий путь"
- 44 - Народная партия (партия все еще находится в процессе регистрации)
- 45 - Зураб Гирчи Джапаридзе - "Гирчи - Больше свободы"
- 46 - Евроатлантический путь Грузии
- 47 - Свободные демократы
- 48 - Ана Долидзе - "Для народа"
- 49 - "Реформаторы"
- 50 - Гачечиладзе - Партия зеленых
Согласно информации ЦИК, 48 избирательных субъектов уже прошли регистрацию, а по еще двум соответствующие процедуры продолжаются.
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