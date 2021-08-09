Мэрам и чиновникам в Грузии повысят зарплату

Глава грузинского правительства пообещал со следующего года удвоить зарплату мэра городов

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал поднять заплаты мэров и госслужащих с января 2022 года.

Заработная плата госчиновников зависит от их класса. Всего в Грузии 12 классов госслужащих.

"В течение долгих лет зарплаты госслужащих не росли. Согласно новой политике правительства, с января 2022 года мы начнем повышать поэтапно зарплаты чиновников, так как трудоустроенные в госсекторе люди не видят мотивации, а ведомства не могут конкурировать с частным сектором", – сказал Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии пообещал также с января удвоить зарплаты и мэрам городов, которые на сегодняшний день получают около 2 тысяч лари (порядка 650 долларов) ежемесячно.

На сегодняшний день в Грузии развернута предвыборная кампания перед выборами в органы местной власти, который пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров городов и депутатов местных совещательных органов сакребуло.

Оппозиция пока не комментировала обещание премьера госслужащим за два месяца до выборов.

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