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დავით ზალკალიანი

Глава МИД Грузии рассказал о главной задаче внешней политики страны

photo: MFA of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (653)
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Sputnik Грузия
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Внешнеполитическое ведомство Грузии провело презентацию плана развития страны до 2030

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Главной задачей министерства иностранных дел Грузии в ближайшие годы будет подключение представителей диаспоры к различным проектам в нашей стране, заявил глава МИД Давид Залкалиани, представляя 10-летний план действий своего ведомства.

"Для нас важным направлением являются отношения с диаспорами. Наша задача - развивать устойчивые связи наших соотечественников с Грузией и помочь им сохранить свою идентичность и культурную самобытность. Для этого мы будем подключать их к различным проектам и программам", - сказал Залкалиани.

На данный момент МИД Грузии уже осуществляет ряд проектов поддержки диаспор, в том числе поддержку воскресных школ по изучению грузинского языка. Кроме того, осуществляется программа специальных грантов для представителей диаспор.

Сергей Лавров
photo: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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На сегодняшний день гранты выделяются на развитие грузинских ансамблей за рубежом, инициативы по укреплению экономических и культурных отношений с Грузией, а также на поддержку молодежных проектов.

Презентации плана развития страны и будущих реформ до 2030 года была запланирована правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, до конца августа ведомства должны представить планы развития своих сфер. После в сентябре начнутся консультации, и подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования.

В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (653)

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