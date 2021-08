Глава МИД Грузии рассказал о главной задаче внешней политики страны

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Главной задачей министерства иностранных дел Грузии в ближайшие годы будет подключение представителей диаспоры к различным проектам в нашей стране, заявил глава МИД Давид Залкалиани, представляя 10-летний план действий своего ведомства.

На данный момент МИД Грузии уже осуществляет ряд проектов поддержки диаспор, в том числе поддержку воскресных школ по изучению грузинского языка. Кроме того, осуществляется программа специальных грантов для представителей диаспор.