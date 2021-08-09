Глава МИД Грузии рассказал о главной задаче внешней политики страны

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Главной задачей министерства иностранных дел Грузии в ближайшие годы будет подключение представителей диаспоры к различным проектам в нашей стране, заявил глава МИД Давид Залкалиани, представляя 10-летний план действий своего ведомства.

"Для нас важным направлением являются отношения с диаспорами. Наша задача - развивать устойчивые связи наших соотечественников с Грузией и помочь им сохранить свою идентичность и культурную самобытность. Для этого мы будем подключать их к различным проектам и программам", - сказал Залкалиани.

На данный момент МИД Грузии уже осуществляет ряд проектов поддержки диаспор, в том числе поддержку воскресных школ по изучению грузинского языка. Кроме того, осуществляется программа специальных грантов для представителей диаспор.

На сегодняшний день гранты выделяются на развитие грузинских ансамблей за рубежом, инициативы по укреплению экономических и культурных отношений с Грузией, а также на поддержку молодежных проектов.

Презентации плана развития страны и будущих реформ до 2030 года была запланирована правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, до конца августа ведомства должны представить планы развития своих сфер. После в сентябре начнутся консультации, и подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования.

В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом.

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