Что стоит за ростом зарплат госслужащим - популизм или долгосрочные планы

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Оппозиция считает обещание повышения зарплат чиновникам ходом правящей партии "Грузинская мечта" для мобилизации избирателей к выборам в органы местной власти 2 октября, в правительстве уверяют, что с выборами решение не связано.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства пообещал, что госслужащим поднимут зарплаты с 1 января, а также удвоятся с этого времени и зарплаты мэров.

"Ираклий Гарибашвишвили анонсировал повышение зарплат госслужащим, что является ростом непотизма и сбором административных ресурсов для победы власти на выборах", - заявил представитель партии "Европейская Грузия" Георгий Нониашвили.

С подобным утверждением категорически не согласен министр финансов Лаша Хуцишвили.

"Сейчас у нас период начала процесса работы над бюджетом, и решения правительства и наши договоренности по поводу повышения зарплат должны быть подтверждены бюджетным финансированием", - сказал Хуцишвили.

В Грузии зарплата чиновников зависит от их класса. Всего таких классов 12.

Минфин Грузии ранее анонсировал разработку схемы повышения зарплат государственным служащим по примеру индексации пенсий. С прошлого года в законе прописано ежегодное повышение пенсий в зависимости от инфляции и экономического роста.

Первоначальный проект государственного бюджета на 2022 год министерство финансов представит в начале осени. Окончательно государственный бюджет после доработок будет принят в декабре этого года.