Оппозиционные партии пока не готовы представить своих кандидатов в мэры

Выборы мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло пройдут 2 октября

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Оппозиционные партии, несмотря на начало предвыборной кампании, пока не торопятся с представлением своих кандидатов в мэры, продолжая последние консультации.

На сегодняшний день, " всех своих кандидатов на посты глав городов представила только правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и поддерживающие ее партии пока выдвинули только кандидата в мэры Тбилиси. Своего кандидата на пост главы столицы представила и "Лейбористская партия Грузии". А вот партия "Для Грузии" поступила оригинально, начав представление кандидатов в мэры с Озургети.

Остальные партии пока медлят с принятие решений, заявляя, что им необходимо время.

"Это очень сложный и комплексный процесс и для принятия решения нам нужно время. Мы сообщим о наших планах в ближайшее время" - заявил представитель партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе.

Другие ждут результатов исследования.

" Открыто мы не поддерживаем пока ни одного кандидата, у нас проводится свои исследование, и мы скорее всего в Тбилиси представим своего кандидата" - сказал представитель объединения "Третья сила" Паата Манджгаладзе.

Ждут ответа партий и в самом "Нацдвижении"

"В ближайшее время будет принято решение по конкретным кандидатам, которых мы согласовали с оппозицией и соответственно предвыборная кампания стартует в полном объеме", - сказал член "Единого национального движения" Ника Оболадзе.

Выборы мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло пройдут 2 октября.

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