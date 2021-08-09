21:29 09 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск
Предвыборная символика. Расклеенные на улице плакаты разных партий

Оппозиционные партии пока не готовы представить своих кандидатов в мэры

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (63)
8 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1b/249823509.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210809/252544566/Oppozitsionnye-partii-poka-ne-gotovy-predstavit-svoikh-kandidatov-v-mery.html

Выборы мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло пройдут 2 октября

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Оппозиционные партии, несмотря на начало предвыборной кампании, пока не торопятся с представлением своих кандидатов в мэры, продолжая последние консультации.

На сегодняшний день, " всех своих кандидатов на посты глав городов представила только правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и поддерживающие ее партии пока выдвинули только кандидата в мэры Тбилиси. Своего кандидата на пост главы столицы представила и "Лейбористская партия Грузии". А вот партия "Для Грузии" поступила оригинально, начав представление кандидатов в мэры с Озургети.

Центральная избирательная комиссия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ЦИК Грузии опубликовала порядковые номера партий на предстоящих выборах

Остальные партии пока медлят с принятие решений, заявляя, что им необходимо время.

"Это очень сложный и комплексный процесс и для принятия решения нам нужно время. Мы сообщим о наших планах в ближайшее время" - заявил представитель партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе.

Другие ждут результатов исследования.

Предвыборная символика. Плакаты Лело и партии Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Выборы в Грузии 2021: что надо знать

" Открыто мы не поддерживаем пока ни одного кандидата, у нас проводится свои исследование, и мы скорее всего в Тбилиси представим своего кандидата" - сказал представитель объединения "Третья сила" Паата Манджгаладзе.

Ждут ответа партий и в самом "Нацдвижении"

"В ближайшее время будет принято решение по конкретным кандидатам, которых мы согласовали с оппозицией и соответственно предвыборная кампания стартует в полном объеме", - сказал член "Единого национального движения" Ника Оболадзе.

Выборы мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло пройдут 2 октября.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (63)
Теги:
Грузия, Местные выборы, Оппозиция

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться