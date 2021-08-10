10:35 10 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6493
  • 100 RUB4.2270
  • USD3.1050
Поиск
Здание мэрии города Рустави

"Грузинская мечта" представила кандидатов в депутаты в сакребуло Рустави

© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (64)
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0a/252546731.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210810/252546741/Gruzinskaya-mechta-predstavila-kandidatov-v-deputaty-v-sakrebulo-Rustavi.html

Мажоритарных кандидатов в депутаты городского собрания Рустави назвала кандидат в мэры города Нино Лацабидзе

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Кандидат в мэры Рустави от правящей партии "Грузинская мечта" Нино Лацабидзе представила кандидатов в депутаты в городское собрание – сакребуло.

Как заявила Лацабидзе, для нее это особенный день, поскольку начинается работа над новой концепцией развития города.

Предвыборная символика. Расклеенные на улице плакаты разных партий
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Оппозиционные партии пока не готовы представить своих кандидатов в мэры

"У нас есть очень конкретный план и видение для тех людей, которые хотят жить в таком Рустави, который будет экономически сильным, и мы будем жить в экологически чистой среде… Хочу, чтобы вы верили, что как и сегодня, я всегда буду стоять рядом с моим городом и с каждым человеком, которому потребуется моя поддержка, чтобы мы все вместе создали новые возможности для новых побед", – заявила Лацабидзе.

Лацабидзе поблагодарила действующего мэра Рустави Ираклия Табагуа. По ее словам, Табагуа осуществил не один важный проект, который принесет Рустави много пользы в течение последующих лет.

Здание мэрии Тбилиси (справа)
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Мэрам и чиновникам в Грузии повысят зарплату

Среди кандидатов в депутаты сакребуло Рустави Лацабидзе назвала Мишу Беруашвили, Зазу Тогонидзе, Нино Кавтарадзе, Гочу Лория, Лашу Бусхрикидзе, Гигу Вепхвадзе, Бадри Мачавариани, Давида Ишхнели, Реваза Гогидзе, Лию Джгаркава, Мамуку Рехвиашвили, Зураба Табагуа, Лелу Луарсабишвили, Мамуку Хелая, Амирана Джанджгава, Мари Липартелиани, Лашу Чоплиани, Георгия Тухашвили, Тамар Гогадзе, Лашу Бикашвили, Гигу Киквадзе, Тамар Гулиашвили.

"Я уверена, что эта наша команда обязательно оправдает надежды жителей Рустави", – отметила Лацабидзе.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (64)
Теги:
Грузия, выборы, Рустави

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - фото
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь - видео
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться