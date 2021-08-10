"Грузинская мечта" представила кандидатов в депутаты в сакребуло Рустави

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Кандидат в мэры Рустави от правящей партии "Грузинская мечта" Нино Лацабидзе представила кандидатов в депутаты в городское собрание – сакребуло.

Как заявила Лацабидзе, для нее это особенный день, поскольку начинается работа над новой концепцией развития города.

"У нас есть очень конкретный план и видение для тех людей, которые хотят жить в таком Рустави, который будет экономически сильным, и мы будем жить в экологически чистой среде… Хочу, чтобы вы верили, что как и сегодня, я всегда буду стоять рядом с моим городом и с каждым человеком, которому потребуется моя поддержка, чтобы мы все вместе создали новые возможности для новых побед", – заявила Лацабидзе.

Лацабидзе поблагодарила действующего мэра Рустави Ираклия Табагуа. По ее словам, Табагуа осуществил не один важный проект, который принесет Рустави много пользы в течение последующих лет.

Среди кандидатов в депутаты сакребуло Рустави Лацабидзе назвала Мишу Беруашвили, Зазу Тогонидзе, Нино Кавтарадзе, Гочу Лория, Лашу Бусхрикидзе, Гигу Вепхвадзе, Бадри Мачавариани, Давида Ишхнели, Реваза Гогидзе, Лию Джгаркава, Мамуку Рехвиашвили, Зураба Табагуа, Лелу Луарсабишвили, Мамуку Хелая, Амирана Джанджгава, Мари Липартелиани, Лашу Чоплиани, Георгия Тухашвили, Тамар Гогадзе, Лашу Бикашвили, Гигу Киквадзе, Тамар Гулиашвили.

"Я уверена, что эта наша команда обязательно оправдает надежды жителей Рустави", – отметила Лацабидзе.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

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