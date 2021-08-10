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Отар Данелия

У министра экономики Грузии новый заместитель

photo: Otar Danelia / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (209)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210810/252548078/U-ministra-ekonomiki-Gruzii-novyy-zamestitel-.html

Первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии назначен Отар Данелия. Он будет курировать два направления – госимущество и полезные ископаемые

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии назначен Отар Данелия.

По данным пресс-службы ведомства, Данелия будет курировать два структурных подразделения – Национальное агентство государственного имущества и Национальное агентство полезных ископаемых.

До своего назначения на должность первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Отар Данелия занимал должность руководителя Национального агентства полезных ископаемых. В 2014-2016 годах он был министром сельского хозяйства, а в 2016-2020 годах – депутатом парламента Грузии девятого созыва и председателем Комитета по аграрным вопросам.

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Темы:
Правительство Грузии (209)
Теги:
Грузия, Экономика

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