У министра экономики Грузии новый заместитель

Первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии назначен Отар Данелия. Он будет курировать два направления – госимущество и полезные ископаемые

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии назначен Отар Данелия.

По данным пресс-службы ведомства, Данелия будет курировать два структурных подразделения – Национальное агентство государственного имущества и Национальное агентство полезных ископаемых.

До своего назначения на должность первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Отар Данелия занимал должность руководителя Национального агентства полезных ископаемых. В 2014-2016 годах он был министром сельского хозяйства, а в 2016-2020 годах – депутатом парламента Грузии девятого созыва и председателем Комитета по аграрным вопросам.

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