"Грузинская мечта" пообещала привить всех своих сторонников и членов ЦИК к выборам

Избирательные штабы партии будут помогать пройти регистрацию всем желающим вакцинироваться от коронавируса

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" приняла решение обеспечить вакцинацию от коронавируса всех членов партии, представляющих ее в ЦИК, а также своих сторонников в регионах, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

Второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране ЦИК принял решение вакцинировать своих сотрудников и представил список мер безопасности к выборам.

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" берет на себя обязательство, что ее представители в ЦИК, окружных и участковых избирательных комиссиях будут максимально привиты и будут соблюдать все регуляции", - сказал Мдинарадзе.

Также, по его словам, все избирательные штабы партии будут помогать пройти регистрацию всем желающим вакцинироваться от коронавируса.

Несмотря на то, что массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля, ее процесс проходит медленно. На сегодняшний день в Грузии от коронавируса привились 664 997 человек, из которых 204 234 прошли полный курс.

Вакцинироваться в Грузии можно двумя способами – пройдя регистрацию на специальном сайте или в порядке живой очереди в центрах вакцинации.

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