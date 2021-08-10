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Член оппозиционной партии Граждане Леван Иоселиани

Партия "Граждане" на выборах сделает акцент на Тбилиси

photo: Levan Ioseliani / FB
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (66)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210810/252551570/Partiya-Grazhdane-na-vyborakh-sdelaet-aktsent-na-Tbilisi.html

Партия "Граждане" решила, что не будет распыляться и представлять своих кандидатов по всей стране и в основном будет бороться за места в сакребуло в Тбилиси и Кутаиси

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Основной акцент в предвыборной кампании партия "Граждане" сделает на Тбилиси, заявил один из лидеров партии Леван Иоселиани.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.

Центральная избирательная комиссия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы сконцентрируемся в основном на Тбилиси. У нас в кандидатах будут женщины и заинтересованные в урбанистических вопросах люди, которые хотят войти в сакребуло Тбилиси", - сказал Иоселиани.

По его словам, партия будет бороться за места в сакребуло и в Кутаиси.

"На следующей неделе мы представим нашу предвыборную программу и начнем предвыборную кампанию, которая будет интересной и отличающейся от других", - сказал Иоселиани.

Сакребуло Тбилиси состоит из 50 депутатов, из которых 10 избираются по мажоритарной системе, а 40 по пропорциональной.

Чтобы попасть в сакребуло столицы, партия должна набрать минимум 2,5% голосов избирателей, а мажоритарный кандидат должен получить минимум 40% голосов избирателей округа.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (66)
Теги:
Грузия, выборы, Тбилиси, Кутаиси

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