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Вахтанг Мегрелишвили. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии

Партия "Гирчи" знакомит избирателей со своими кандидатами виртуально

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (67)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210810/252551841/Partiya-Girchi-znakomit-izbirateley-so-svoimi-kandidatami-virtualno.html

Все будет виртуально, дистанционно и максимально безопасно - так можно охарактеризовать предвыборную кампанию партии "Гирчи" в условиях пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" начала свою виртуальную предвыборную кампанию "зумдазум".

"Зумдазум" является электронным аналогом избирательной кампании "кардакар", когда политики лично приходят в дома избирателей, чтобы ознакомить их со своей предвыборной программой.

По словам лидера партии Вахтанга Мегрелишвили, виртуальная кампания лучше всего вписывается в эпидемиологическую ситуацию в стране.

Центральная избирательная комиссия Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Следовательно, нам не нужно проводить кампанию таким образом, чтобы ходить по улицам, встречаться с людьми и так далее, что является частью традиционной грузинской избирательной кампании и сейчас не совсем уместно в условиях пандемии коронавируса. Мы и так не собирались этого делать, но как раз совпало, что наша кампания точно вписывается в нынешнюю эпидемиологическую ситуацию", - сказал Мегрелишвили.

"Гирчи" уже ознакомила избирателей со своими кандидатами в Тбилиси - Германом Сабо, Роландом Начкебия, Ото Закалашвили.

За несколько часов до включения "Гирчи" выкладывает ссылку на видеоконференцию на своей странице в Facebook.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 2 октября. "Гирчи" будет участвовать в выборах под номером 36.

На парламентских выборах 2020 года "Гирчи" обеспечили себе четыре депутатских мандата.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (67)
Теги:
Грузия, выборы, Партия "Гирчи"

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