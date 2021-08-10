"Альянс патриотов Грузии" заранее заявил о фальсификации выборов

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" за полтора месяца до выборов в органы местной власти заявила о возможных фальсификациях.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло. В них принимают участие 50 партий.

"Эти выборы малоценны, и население к ним равнодушно. Как обычно, придет около 1,25 миллиона человек, но так же, как обычно, скажут, что пришло 1,65 миллиона человек. "Грузинская мечта" попытается выставить нам 3%, а может, и меньше - в зависимости от озлобленности американских "хозяев", но мы представим неопровержимые доказательства о количестве проголосовавших за нас людей", - написала лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Она также заявила, что были сфальсифицированы и выборы в парламент 2020 года.

"В 2020 году в угоду США в парламенте оказались все ЛГБТ-партии, суммарный рейтинг которых не превышает 1,5%. Каждой из этих партий "Грузинская мечта" написала по 3%, и, естественно, это украденные у нас проценты", - написала Инашвили.

Она отметила, что иллюзии власти Грузии создают иллюзии не только на выборах, но и в отношениях с Россией.

"Открытое обращение к Президенту России американские "хозяева" Грузии воспринимают как открытый вызов, за которым обязательно должно последовать наказание! Хотелось бы вновь подчеркнуть, что власти Грузии создают лишь иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, и если вдруг появится прогресс - например, в сфере туризма, то, чтобы аннулировать достигнутый прогресс, с кем-то что-то непременно случится, как "случилось" с российским депутатом Сергеем Гавриловым", - заявила Инашвили.

Партия "Альянс патриотов Грузии" была создана в декабре 2012 года. В 2014 году ее лидер Ирма Инашвили на выборах мэра Тбилиси показала четвертый результат, набрав 4,72%. На парламентских выборах 2016 года партия набрала 5,01% и попала в парламент, а на выборах 2020 набрала 3,14%.

Однако лидеры партии отказались входить в парламент, считая выборы сфальсифицированными. При этом четверо депутатов из списка партии покинули "Альянс" и вошли в парламент Грузии, создав политическую группу "Европейские социалисты".

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