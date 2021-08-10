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Грузинская мечта - главный офис правящей партии

"Грузинская мечта" лидирует по итогам очередного опроса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (69)
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Согласно опросу, на выборах за "Грузинскую мечту" готовы голосовать 46,8% опрошенных, за "Единое национальное движение" будут голосовать 27,1%

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует с большим отрывом по итогам опроса, проведенного по заказу лояльной к власти телекомпании Imedi.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло. В них принимают участие 50 партий.

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Согласно опросу, проведенному по заказу телекомпании международной исследовательской компанией Gorbi, на выборах хоть завтра за "Грузинскую мечту" готовы голосовать 46,8% опрошенных.

На втором месте оказалась самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", за которую будут голосовать на выборах завтра 27,1% опрошенных.

Рейтинг остальных партий выглядит следующим образом:

  • "Гахария – Для Грузии" - 8,7%
  • "Лело для Грузии" - 3,4%
  • "Европейская Грузия – движение за свободу" - 3,3%
  • "Альянс патриотов" - 3%
  • "Стратегия Агмашенебели" / "Третья сила" - 2,8%
  • Остальные партии – 4,9%

Что касается выборов мэра Тбилиси, то опрашиваемым предложили выбрать среди двух кандидатов: Кахой Каладзе от "Грузинской мечты" и Никой Мелия от части оппозиции во главе с "Нацдвижением".

Каху Каладзе готовы были поддержать 61,2% опрошенных, а Нику Мелия -38,8% .

Опрос проводился в период с 25 июля по 4 августа. Всего было опрошено 1 953 человека. Погрешность опроса по Грузии составляет +/-2,2%, в Тбилиси - +/-3,2%

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (69)
Теги:
Грузия, Опрос, Грузинская мечта, Единое Нацдвижение, Местные выборы

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