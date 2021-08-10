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Соединенные Штаты Америки. Город Нью-Йорк.

Обвинения в домогательствах довели губернатора Нью-Йорка до отставки

© photo: Sputnik / Юрий Абрамочкин
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210810/252553215/Obvineniya-v-domogatelstvakh-doveli-gubernatora-Nyu-Yorka-do-otstavki-.html

Прокуратура штата выяснила, что объектами домогательств со стороны губернатора стали по крайней мере 11 женщин

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

"Лучшее, чем я могу помочь, это уйти в сторону. И именно так я поступлю", - сказал он в телеобращении к жителям штата.

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photo: Gogi Tsulaia / FB
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Куомо объяснил, что хочет избежать многомесячной политической и юридической неразберихи, неизбежной в случае, если бы он продолжал сопротивляться попыткам отстранения от должности.

По словам Куомо, после его отставки руководство Нью-Йорком перейдет к его заместительнице Кэти Хокул.

Ранее прокуратура штата провела расследование, в ходе которого выяснилось, что объектами домогательств со стороны губернатора стали по крайней мере 11 женщин, в том числе непосредственных подчиненных. Сам Куомо утверждения потерпевших не оспаривал, однако отмечал, что тактильные контакты были лишены сексуального подтекста. Позже к отставке Куомо призвали президент страны Джо Байден, сенаторы и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

 

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