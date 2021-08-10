Обвинения в домогательствах довели губернатора Нью-Йорка до отставки

Прокуратура штата выяснила, что объектами домогательств со стороны губернатора стали по крайней мере 11 женщин

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

"Лучшее, чем я могу помочь, это уйти в сторону. И именно так я поступлю", - сказал он в телеобращении к жителям штата.

Куомо объяснил, что хочет избежать многомесячной политической и юридической неразберихи, неизбежной в случае, если бы он продолжал сопротивляться попыткам отстранения от должности.

По словам Куомо, после его отставки руководство Нью-Йорком перейдет к его заместительнице Кэти Хокул.

Ранее прокуратура штата провела расследование, в ходе которого выяснилось, что объектами домогательств со стороны губернатора стали по крайней мере 11 женщин, в том числе непосредственных подчиненных. Сам Куомо утверждения потерпевших не оспаривал, однако отмечал, что тактильные контакты были лишены сексуального подтекста. Позже к отставке Куомо призвали президент страны Джо Байден, сенаторы и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.