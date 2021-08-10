СГБ Грузии начала расследовать разглашение государственной тайны

Ряд оппозиционных СМИ в последнее время публикует информацию из кулуаров СГБ, но Служба называет данные ложью

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Служба государственной безопасности начала расследование по статье "разглашение государственной тайны" из-за обнародования информации о сотрудниках СГБ в ведомствах.

"Как известно, в последнее время участились факты публичного раскрытия информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц Службы государственной безопасности, что является очевидным нарушением Закона о государственной тайне. Служба госбезопасности на основании полученной оперативной информации начала расследование", - говорится в заявлении ведомства.

По информации СГБ, в настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к возможным преступным действиям.

Ряд оппозиционных СМИ в последнее время публикует информацию из кулуаров СГБ. Самой нашумевшей стала публикация телеканалом "Мтавари архи" якобы рапорта сотрудников СГБ, осуществлявших тайную слежку.

Руководитель "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что СГБ прослушивает телефонные разговоры президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также следит за представителями правящей партии "Грузинская мечта", бизнесменами и духовенством, выясняя подробности их интимной жизни.

До этого телеканал "Формула" рассказал о сотрудниках СГБ в Минздраве Грузии и о конфликте на этой почве между главой СГБ Георгием Лилуашвили и главой Минздрава Екатериной Тикарадзе.

В самом СГБ такую информацию называли ложью и заявляли, что это попытка дискредитировать ведомство.

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