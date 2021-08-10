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Служба государственной безопасности Грузии

СГБ Грузии начала расследовать разглашение государственной тайны

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Ряд оппозиционных СМИ в последнее время публикует информацию из кулуаров СГБ, но Служба называет данные ложью

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Служба государственной безопасности начала расследование по статье "разглашение государственной тайны" из-за обнародования информации о сотрудниках СГБ в ведомствах.

"Как известно, в последнее время участились факты публичного раскрытия информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц Службы государственной безопасности, что является очевидным нарушением Закона о государственной тайне. Служба госбезопасности на основании полученной оперативной информации начала расследование", - говорится в заявлении ведомства.

Глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили и спецназ СГБ
photo : State Security Service Of Georgia / FB
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По информации СГБ, в настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к возможным преступным действиям.

Ряд оппозиционных СМИ в последнее время публикует информацию из кулуаров СГБ. Самой нашумевшей стала публикация телеканалом "Мтавари архи" якобы рапорта сотрудников СГБ, осуществлявших тайную слежку.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Руководитель "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что СГБ прослушивает телефонные разговоры президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также следит за представителями правящей партии "Грузинская мечта", бизнесменами и духовенством, выясняя подробности их интимной жизни.

До этого телеканал "Формула" рассказал о сотрудниках СГБ в Минздраве Грузии и о конфликте на этой почве между главой СГБ Георгием Лилуашвили и главой Минздрава Екатериной Тикарадзе.

В самом СГБ такую информацию называли ложью и заявляли, что это попытка дискредитировать ведомство.

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