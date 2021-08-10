Зурабишвили пригласила президента Турции посетить с визитом Грузию

Стороны обсудили важность двусторонних, стратегических отношений между Грузией и Турцией, их развитие и необходимость углубления

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвилив телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразила солидарность с турецким народом, пострадавшем от пожаров, говорится в сообщении администрации главы Грузии.

В разговоре Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших.

Президент Турции в свою очередь поблагодарил президента Грузии за поддержку и солидарность и отметил, что Грузия является не только соседом и стратегическим партнером Турции, но и дружественной страной, и эта большая дружба была подтверждена Грузией в трудное время.

Помимо этого, стороны обсудили важность двусторонних, стратегических отношений между Грузией и Турцией, их развитие и необходимость углубления существующих возможностей в области инфраструктуры, энергетики и транспорта.

В конце разговора Зурабишвили пригласила Эрдогана посетить Грузию с официальным визитом.

В данный момент огонь остается достаточно сильным в двух турецких провинциях — Мугла и Испарта, В результате пожаров на южном и западном побережьях Турции погибли по меньшей мере восемь человек.

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