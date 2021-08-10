00:00 11 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6493
  • 100 RUB4.2270
  • USD3.1050
Поиск
Саломе Зурабишвили

Зурабишвили пригласила президента Турции посетить с визитом Грузию

photo : Salome Zourabichvili / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Внешняя политика Грузии (655)
6 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/16/249517471.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210810/252553742/Zurabishvili-priglasila-prezidenta-Turtsii-posetit-s-vizitom-Gruziyu.html

Стороны обсудили важность двусторонних, стратегических отношений между Грузией и Турцией, их развитие и необходимость углубления

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвилив телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразила солидарность с турецким народом, пострадавшем от пожаров, говорится в сообщении администрации главы Грузии.

В разговоре Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших.

Густые клубы дыма поднимаются от сильного лесного пожара, охватившего курортный регион Средиземноморья недалеко от города Манавгат (29 июля 2021). Турция
© AFP / ILYAS AKENGIN
Посольство Грузии в Турции призывает сограждан к осторожности

Президент Турции в свою очередь поблагодарил президента Грузии за поддержку и солидарность и отметил, что Грузия является не только соседом и стратегическим партнером Турции, но и дружественной страной, и эта большая дружба была подтверждена Грузией в трудное время.

Помимо этого, стороны обсудили важность двусторонних, стратегических отношений между Грузией и Турцией, их развитие и необходимость углубления существующих возможностей в области инфраструктуры, энергетики и транспорта.

В конце разговора Зурабишвили пригласила Эрдогана посетить Грузию с официальным визитом.

В данный момент огонь остается достаточно сильным в двух турецких провинциях — Мугла и Испарта, В результате пожаров на южном и западном побережьях Турции погибли по меньшей мере восемь человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Внешняя политика Грузии (655)
Теги:
Грузия, Турция, Саломе Зурабишвили, Реджеп Тайип Эрдоган

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Греция: Местные жители на Эвии помогают в борьбе против лесных пожаров
Местные жители на Эвии помогают в борьбе против лесных пожаров – видео
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться