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Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины

Грузия вместе с Арменией и другими странами получит деньги на вакцинацию

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Политика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1994)
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Поддержка ЕС включает обучение менеджеров здравоохранения и медицинского персонала, задействованного в кампании вакцинации

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Еврокомиссия увеличила размер помощи для шести стран Восточного партнерства с 40 миллионов до 75 миллионов евро на борьбу с коронавирусом, говорится в сообщении представительства ЕС.

По информации представительства, на вакцины от коронавируса и ускорение процесса вакцинации увеличенную на 35 миллионов помощь получат Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Ваккцинация препаратом Pfizer
© REUTERS / KAMIL KRZACZYNSKI
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"ЕС полон решимости поддержать наших восточных соседей в ускорении вакцинации, поскольку это будет иметь решающее значение для прекращения пандемии и начала социально-экономического восстановления региона", – заявил Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей.

Выделенные 35 миллионов – дополнение к первому пакету поддержки стоимостью 40 миллионов евро, запущенному в феврале для немедленного повышения готовности стран к безопасной и эффективной вакцинации населения в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения.

Поддержка ЕС включает обучение менеджеров здравоохранения и медицинского персонала, задействованного в кампании вакцинации, ключевую материально-техническую поддержку доставки и обращения с вакцинами и расходными материалами, данные о вакцинации и мониторинг безопасности, коммуникацию и взаимодействие с общественностью, а также поддержку в разработке COVID-паспортов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1994)
Теги:
Грузия, Евросоюз, Восточное партнерство, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019

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