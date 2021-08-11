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Элене Хоштария, Европейская Грузия

Выборы 2021 в Грузии: три мелкие партии договорились идти на выборы вместе

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (70)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210811/252558510/Vybory-2021-tri-melkie-partii-dogovorilis-idti-na-vybory-vmeste.html

При этом новый тандем надеется получить поддержку самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение"

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Три мелкие оппозиционные партии: "Европейская Грузия", "Гирчи – больше свободы" и "Время" договорились участвовать в выборах сакребуло Тбилиси при поддержке самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Выборы в столичный совещательный орган – сакребуло проводятся по смешанной системе: 40 депутатов избираются по пропорциональной системе, а 10 – по мажоритарной. Чтобы попасть в сакребуло, мажоритарный депутат должен набрать не менее 40% голосов.

"Мы пришли к соглашению, что в Тбилиси наши три партии представят своих мажоритарных кандидатов совместно и получат поддержку "Нацдвижения", которое решило не выдвигать своих мажоритариев в Тбилиси и уступить его остальным партиям", - сказала лидер партии "Время" Элене Хоштария.

Хоштария была представлена как будущий председатель сакребуло Тбилиси вместе с председателем "Нацдвижения" Никой Мелия как кандидатом в мэры от части оппозиции.

Выборы мэров и депутатов сакребуло в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах.

На данный момент известны все кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта". Правящая партия приступила и к представлению мажоритарных кандидатов в районных сакребуло.

Что касается оппозиции, то между партиями затянулись консультации по вопросам кандидатов в мэры в регионах и будущего сотрудничества. На данный момент известен лишь один кандидат в мэры от партии "Для Грузии" в Озургети и два кандидата в мэры от оппозиции в Тбилиси.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (70)

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